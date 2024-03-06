Cumhur İttifakı’nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ’dan su ve otopark müjdesi: Yüzde 50 indirimli olacak

Esnafı yerel ekonominin temeli olarak gördüğünü anlatan Dağ, esnafın güçlü olmasının ekonomi için önem taşıdığını aktardı. Dağ, merkezi hükümet ve yerel yönetimlerin desteklerle esnaf ve sanatkarın yanında olduğunu belirterek, "Pandemi gibi en zor günlerde hibe desteği, gelir kaybı ödemesi, düşük faizli ertelemeli kredi desteği gibi imkanları esnaf ve sanatkarlarımıza sunduk. Yine depremde, selde, türlü afetlerde esnafımızın yaşadığı mağduriyeti gidermek daima önceliğimiz oldu." dedi.