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17 ilde DEAŞ'lı teröristler için düğmeye basıldı! 51 şüpheli yakalandı

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 05.03.2024 Güncelleme Tarihi: 05.03.2024
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17 ilde DEAŞ’lı teröristler için düğmeye basıldı! 51 şüpheli yakalandı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 17 ilde eş zamanlı olarak DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendiğini duyurdu. Operasyon kapsamında 51 şüpheli yakalandı.

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