Özgür Özel’in bedelli askerlerle ilgili sözleri sonrası Murat Kurum’un askerlik fotoğrafları gündem oldu! 2000 yılında Silopi kırsalında...

CHP'NİN BEDELLİ LİSTESİ UZUN

Ancak İmamoğlu, CHP'de bedelli askerlik yapan tek isim değil. CHP'nin kalesi olarak görülen Çankaya'da Özel'in belediye başkan adayı gösterdiği avukat Hüseyin Can Güner'in de İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı. CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'in de Foça Jandarma Komando Okulu'nda bedelli askerlik yaptığı belirlendi.