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Özgür Özel'in bedelli askerlerle ilgili sözleri sonrası Murat Kurum'un askerlik fotoğrafları gündem oldu! 2000 yılında Silopi kırsalında...

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Giriş Tarihi: 04.03.2024 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
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Özgür Özel’in bedelli askerlerle ilgili sözleri sonrası Murat Kurum’un askerlik fotoğrafları gündem oldu! 2000 yılında Silopi kırsalında...

DEM Parti ile yapılan ittifakı milliyetçi söylemlerle perdelemeye çalışan CHP lideri Özgür Özel, memleketi Manisa'da hızını alamayarak bedelli askerlik yapanları hedef tahtasına koydu. Özel'in tepki çeken açıklamalarının ardından partisindeki çoğu ismin bedelli askerlik yaptığı öğrenilirken, bunlardan en dikkat çekeni ise CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu. Öte yandan Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum’un da askerliğini terör eylemlerinin artmasıyla gönüllü olarak Şırnak Silopi’de yaptığı ortaya çıktı.

Türkiye yerel seçimlere doğru giderken PKK'nın partisi olan DEM Parti'yle sarmaş dolaş bir şekilde yerel seçimlere giden CHP'de yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi.

"BEDELLİ ASKERLERDEN OY İSTEMİYORUZ"

Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak pazarlıkları yapan CHP lideri Özgür Özel, memleketi Manisa'da bedelli askerlik yapan vatandaşlara hakaret ederek onları vatanlarını sevmemekle suçladı. Özel, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz." dedi.

İMAMOĞLU DA BEDELLİ YAPTI

Özel'in bu sözleri büyük tepki çekerken, partisindeki çoğu ismin bedelli askerlik yaptığı ve bunlardan en dikkat çeken ismin ise CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu olduğu ortaya çıktı.

İmamoğlu'nun askerliğini Kütahya Hava Er Eğitim Komutanlığı'nda 2000 yılında bedelli olarak yaptığı öğrenildi.

CHP'NİN BEDELLİ LİSTESİ UZUN

Ancak İmamoğlu, CHP'de bedelli askerlik yapan tek isim değil. CHP'nin kalesi olarak görülen Çankaya'da Özel'in belediye başkan adayı gösterdiği avukat Hüseyin Can Güner'in de İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı. CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'in de Foça Jandarma Komando Okulu'nda bedelli askerlik yaptığı belirlendi.

MURAT KURUM'DAN TEPKİ

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bedelli askerlikle ilgili sözlerine tepki göstererek, "Gençlerimize, bu vatanın hiçbir evladına kimse yafta vuramaz. Hele hele şehidimizin cenazesinde kahkahalar atanlar bu konuda tek bir kelime edemez." demişti.

KURUM'UN ASKERLİK FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un askerliği komando birliğinde yaptığı ortaya çıktı.

Acemi Birliğini Tuzla Piyade Birliği, usta birliğine ise İzmir Foça Piyade Tugay Komutanlığında başlayan Kurum, terör eylemlerinin artmasıyla gönüllü olarak Şırnak Silopi'de askerliğini yaptığı öğrenildi.

CHP’nin en çapsız genel başkanı Özel
Bedelli tartışması! Askerlik fotoğrafları gündem oldu! BEDELLİ TARTIŞMASI! ASKERLİK FOTOĞRAFLARI GÜNDEM OLDU!

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