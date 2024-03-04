Özgür Özel'in bedelli askerlerle ilgili sözleri sonrası Murat Kurum'un askerlik fotoğrafları gündem oldu! 2000 yılında Silopi kırsalında...
DEM Parti ile yapılan ittifakı milliyetçi söylemlerle perdelemeye çalışan CHP lideri Özgür Özel, memleketi Manisa'da hızını alamayarak bedelli askerlik yapanları hedef tahtasına koydu. Özel'in tepki çeken açıklamalarının ardından partisindeki çoğu ismin bedelli askerlik yaptığı öğrenilirken, bunlardan en dikkat çekeni ise CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu oldu. Öte yandan Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum’un da askerliğini terör eylemlerinin artmasıyla gönüllü olarak Şırnak Silopi’de yaptığı ortaya çıktı.
Türkiye yerel seçimlere doğru giderken PKK'nın partisi olan DEM Parti'yle sarmaş dolaş bir şekilde yerel seçimlere giden CHP'de yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi.
"BEDELLİ ASKERLERDEN OY İSTEMİYORUZ"
Terör örgütü PKK'nın siyasi uzantısı DEM Parti ile ittifak pazarlıkları yapan CHP lideri Özgür Özel, memleketi Manisa'da bedelli askerlik yapan vatandaşlara hakaret ederek onları vatanlarını sevmemekle suçladı. Özel, "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz." dedi.
İMAMOĞLU DA BEDELLİ YAPTI
Özel'in bu sözleri büyük tepki çekerken, partisindeki çoğu ismin bedelli askerlik yaptığı ve bunlardan en dikkat çeken ismin ise CHP İBB Başkan adayı Ekrem İmamoğlu olduğu ortaya çıktı.
İmamoğlu'nun askerliğini Kütahya Hava Er Eğitim Komutanlığı'nda 2000 yılında bedelli olarak yaptığı öğrenildi.
CHP'NİN BEDELLİ LİSTESİ UZUN
Ancak İmamoğlu, CHP'de bedelli askerlik yapan tek isim değil. CHP'nin kalesi olarak görülen Çankaya'da Özel'in belediye başkan adayı gösterdiği avukat Hüseyin Can Güner'in de İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı. CHP Gençlik Kolları Başkanı Gençosman Killik'in de Foça Jandarma Komando Okulu'nda bedelli askerlik yaptığı belirlendi.
MURAT KURUM'DAN TEPKİ
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bedelli askerlikle ilgili sözlerine tepki göstererek, "Gençlerimize, bu vatanın hiçbir evladına kimse yafta vuramaz. Hele hele şehidimizin cenazesinde kahkahalar atanlar bu konuda tek bir kelime edemez." demişti.
KURUM'UN ASKERLİK FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un askerliği komando birliğinde yaptığı ortaya çıktı.
Acemi Birliğini Tuzla Piyade Birliği, usta birliğine ise İzmir Foça Piyade Tugay Komutanlığında başlayan Kurum, terör eylemlerinin artmasıyla gönüllü olarak Şırnak Silopi'de askerliğini yaptığı öğrenildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Babaanne, anneanne, dede evinin vazgeçilmezi! Bulan anında satışa çıkarıyor! Adeta servet değerinde
- Yol kenarındaki beyaz levhalar meğer bu işe yarıyormuş! Kaza anında hayatınızı kurtaracak
- AÖL 2. Dönem sınavları ne zaman, hangi tarihte? MEB 2023-2024 Açık Lise sınav yerleri nereden, nasıl öğrenilir?
- Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? Kanarya'nın kaç şampiyonluğu var? FB'nin yıllara göre karnesi
- ÖGG sınav sonuç ekranı açıldı mı? 2024 107. Dönem Özel Güvenlik sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Memura, 4C'liye güncel oran oluşuyor! Temmuzda en az %10 zam ışığı yandı! Enflasyon, toplu sözleşmeyle polis, öğretmen, hemşire maaşları...
- Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman? 4 Mart 2024 Kabine saat kaçta toplanacak? Gündemde hangi konular var?
- Kira artış oranı hesaplama | Mart ayı dükkan, iş yeri, konut kira artış oranı belli oldu mu, yüzde kaç? 2024 TÜİK TEFE TÜFE oranları...
- TÜİK şubat ayı enflasyon oranını ne zaman, saat kaçta açıklayacak? Enflasyon beklentisi yüzde (%) kaç?
- 4 veri kaldı! SSK, BAĞ-KUR emeklisi için %11.54'lük ZAM! Emekli yeni maaş tablosu netleşiyor! 1,35 puan ilave yolda! En az 10.000 TL alana...
- Sararmış yastık derdine son! 2'li karışımla kar beyazı görünüm! 2-3 bekletmek yeterli...
- DERBİ (BJK-GS) CANLI YAYIN SAATİ | 3 Mart 2024 Beşiktaş-Galatasaray derbisi bugün saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?