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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici trafik kazası geçirdi!

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Giriş Tarihi: 04.03.2024 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici trafik kazası geçirdi!

Son dakika haberine göre BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içinde bulunduğu makam aracı, Tokat'ın Reşadiye ilçesine 15 km kala kaza yaptı. 4 kişinin yaralı olduğu kazada Destici'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sivas'tan Tokat'a giden Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin de içerisinde bulunduğu otomobil, Niksar ilçesi ile Tokat'ın Reşadiye ilçesi arasındaki kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazada Destici ile araçta bulunan BBP Tokat İl Başkanı Mustafa Omalar yaralandı.

Mustafa Destici ve il başkanı Mustafa Omalar, Reşadiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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