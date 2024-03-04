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CHP medyasının hedefi Özgür Özel! Bedelli sözleri onları bile çileden çıkardı: En çapsız genel başkan...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2024 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
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CHP medyasının hedefi Özgür Özel! Bedelli sözleri onları bile çileden çıkardı: En çapsız genel başkan...

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP Genel Başkanı Özgür Özel bedelli askerlere hakaret ederek onlardan oy istemediğini sert sözlerle ifade etti. Özel'in "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz, bedelli askerlikten kaçanlardan değil" ifadeleri CHP yandaşı basında da tepkiyle karşılandı. CHP yandaşlığıyla tanınan Yılmaz Özdil konuya ilişkin yaptığı açıklamada "CHP'nin en çapsız genel başkanı. Özel'in konuşturmayın. Partiye faydası yok bari seçime kadar daha fazla zarar vermesin." dedi. Fatih Altaylı ise "Bu koltuğa oturanların aklı gidiyor. Koltuğa oturdu saçmalamaya başladı." ifadeleriyle Özel'e yüklendi. İşte detaylar...

CHP Genel Başkanı Özgür Özel geçtiğimiz günlerde Manisa'da düzenlenen miting programında "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz, bedelli askerlikten kaçanlardan değil" dedi.

ADAYI DA BEDELLİ ASKERLİK YAPTI

Özel'in bu ifadeleri tepkilere neden olurken CHP Çankaya Belediye Başkan Adayı ve aynı zamanda Özgür Özel'in avukatı olan Hüseyin Can Güner'in İskenderun Deniz Er Eğitim alayında bedelli askerlik yaptığı ortaya çıktı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Özel'in bu sözleri sosyal medyada büyük tepki toplarken kullanıcılar Özel'i Mehmetçik'in katilleriyle iş birliği yapması nedeniyle eleştirdi.

CHP MEDYASINDAN SERT ELEŞTİRİ: CHP'NİN EN ÇAPSIZ GENEL BAŞKANI

CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil, Özel'in sözlerine çok sert tepki gösterdi. Özel'in, "CHP'nin en çapsız genel başkanı olduğunu" belirten Özdil, şunları söyledi:

Özgür Özel, CHP tarihinin en çapsız genel başkanı. "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz, bedelli askerliğe kaçanlardan değil" dedi. Özgür Özel, şahsi avukatını Çankaya Belediye Başkan Adayı yapmıştı. O adayın bile askerliğini bedelli yaptığı ortaya çıktı. Yani Özgür Özel hem askerliğini bedelli yapanlar bize oy vermesin diyor hem de askerliğini bedelli yapmış adaya oy istiyor.

"SEÇİMDEN SONRA GENEL BAŞKANLIKTAN AYRILACAK"

Elbette CHP'nin bileceği iştir ama seçime şunun şurasında 25-26 gün kaldı. Özgür Özel'i konuşturmayın. Ne kadar az konuşursa ne kadar az görünürse iyi. Özgür Özel konuşuyor; Ekrem İmamoğlu'nun, Mansur Yavaş'ın yüreği ağzına geliyor acaba yine ne diyecek diye. Özgür Özel bana sorarsanız seçimden sonra genel başkanlıktan ayrılacak. Partiye faydası yok bari seçime kadar daha fazla zarar vermesin.

"KOLTUĞA OTURDU SAÇMALAMAYA BAŞLADI"

Diğer yandan CHP yandaşı Fatih Altaylı da Özel'in bedelli askerlere yönelik bu hakaretini yorumlarken "Özgür Özel laf sokmaya çalıştı ama kendisine soktu. Bu koltuğa oturanların aklı gidiyor. Özgür Özel koltuğa oturdu saçmalamaya başladı." ifadelerini kullandı.

Özgür Özel’den bedelli askerlere hakaret

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