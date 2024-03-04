CHP medyasının hedefi Özgür Özel! Bedelli sözleri onları bile çileden çıkardı: En çapsız genel başkan...

CHP MEDYASINDAN SERT ELEŞTİRİ: CHP'NİN EN ÇAPSIZ GENEL BAŞKANI

CHP'li gazeteci Yılmaz Özdil, Özel'in sözlerine çok sert tepki gösterdi. Özel'in, "CHP'nin en çapsız genel başkanı olduğunu" belirten Özdil, şunları söyledi:

Özgür Özel, CHP tarihinin en çapsız genel başkanı. "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz, bedelli askerliğe kaçanlardan değil" dedi. Özgür Özel, şahsi avukatını Çankaya Belediye Başkan Adayı yapmıştı. O adayın bile askerliğini bedelli yaptığı ortaya çıktı. Yani Özgür Özel hem askerliğini bedelli yapanlar bize oy vermesin diyor hem de askerliğini bedelli yapmış adaya oy istiyor.