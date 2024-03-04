Cumhur İttifakı’nın Ankara adayı Turgut Altınok’tan samimi açıklamalar: 5 yılda 8 gün tatil yaptım | Gençlerle misket oynadı

Stüdyodaki gençlerle birlikte misket oynayan Altınok'un samimi görüntüler oluşturdu.

"SON MODEL BİR TELEFON ALINABİLİR AMA BU DEVLETİN VE MİLLETİN PARASI"

Öte yandan Turgut Altınok canlı yayınında kullandığı telefonun hikayesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Altınok, eski model telefonuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Devletin parası Beytü'l-mal, alın dersem son model bir telefon alınabilir ama bu devletin ve milletin parası… 20 yıl oldu, benim hanımım ve çocuklarım makam aracıma binmemiştir" ifadelerini kullandı.