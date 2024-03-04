Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'tan samimi açıklamalar: 5 yılda 8 gün tatil yaptım | Gençlerle misket oynadı
Türkiye, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere kilitlendi. Seçime çok az bir süre kala Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına hız verdi. Başkent Ankara'yı karış karış gezerek projelerini anlatan Altınok, son olarak katıldığı bir canlı yayın kanalında en son ne zaman tatil yaptığının sorulması üzerine, "5 yılda 8 gün tatilim var. En son 4 yıl önce tatil yaptım." ifadelerini kullandı. Öte yandan "Altınok kimdir derseniz, Altınok bir halk adamı" diyen Altınok, stüdyodaki gençlerle birlikte canlı yayında misket oynadı. İşte o samimi anlar...
Türkiye adım adım yerel seçimlere gidiyor.
Seçime çok az bir süre kala Cumhur İttifakı Ankara adayı Turgut Altınok, seçim çalışmalarına hız verdi. Başkent Ankara'yı karış karış gezerek projelerini anlatan Altınok, son olarak katıldığı bir canlı yayın kanalında açıklamalarda bulundu.
"5 YILDA 8 GÜN TATİL YAPTIM"
Program sunucunun "En son ne zaman tatile gittiniz?" sorusuna karşılık olarak Altınok, "5 yılı söyleyeyim, 8 gün tatilim var. En son 4 yıl önce, yani bu 5 yılda 8 gün tatil yaptım." dedi.
"YURT DIŞINA EN SON 15 YIL ÖNCE ÇIKTIM"
Yurt dışına en son ne zaman çıktığının sorulması üzerine ise Altınok, "Bizim tatilimiz sokaklarda. Bizim tatilimiz Keçiören'in sokaklarında oldu. Çocuklarımızla, gençlerimizle, büyüklerimizle, insanlarımızla, yaşlılarımızla. Yurt dışına çıkalı en son bir 15 yıl olmuştur." ifadelerini kullandı.
TURGUT ALTINOK GENÇLERLE MİSKET OYNADI
"Altınok kimdir derseniz, Altınok bir halk adamı" diyen Altınok, daha sonra program sunucusunun "Ankara havası oynamayı bilen var mı" demesiyle birlikte sahneye çıktı.
Stüdyodaki gençlerle birlikte misket oynayan Altınok'un samimi görüntüler oluşturdu.
"SON MODEL BİR TELEFON ALINABİLİR AMA BU DEVLETİN VE MİLLETİN PARASI"
Öte yandan Turgut Altınok canlı yayınında kullandığı telefonun hikayesi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Altınok, eski model telefonuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Devletin parası Beytü'l-mal, alın dersem son model bir telefon alınabilir ama bu devletin ve milletin parası… 20 yıl oldu, benim hanımım ve çocuklarım makam aracıma binmemiştir" ifadelerini kullandı.
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