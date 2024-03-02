Turgut Altınok canlı yayında dev projelerini tek tek anlattı! Ankara’daki son anketler ne diyor?





'ANKARA'DA YARDIM BÜTÇESİNİ YÜZDE 4'TEN YÜZDE 10'A ÇIKARACAĞIZ"

Sosyal yardımlarla ilgili Altınok "Ankara Büyükşehir Belediyesinin yüzde 4'ü yardımlara gidiyor. Daha önce yüzde 8'di. Daha azını veriyor ama daha çok veriyor gibi reklam yapıyor. Yardımların aslında reklamı yapılmaz ayıptır kimse yardım yapmıyor, vatandaşın parasını vatandaşa vereceksiniz. Biz bunu yüzde 10'a çıkaracağız. Doğalgaz desteği şu an 500 TL 3 ay veriyor Büyükşehir Belediyesi onu 1000 TL'ye çıkartıp 3 aydan 4 aya çıkartıyoruz. Suyu yüzde 50 ucuzlatacağız" dedi.