Turgut Altınok’tan Yavaş’a sert eleştiri: 100 tane söz vermişsin 90 tanesini yerine getirmemişsin

İHALELERİN YÜZDE 72'Sİ ŞEFFAF DEĞİL

Öte yandan Altınok, Bağlıca Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı'na katıldı. Altınok buradaki konuşmasında Etimesgut ve Bağlıca'nın ulaşım sorununa dikkat çekti. Bağlıca'nın Ankara'nın önemli yerleşim bölgelerinden biri olduğunu belirterek, "Bağlıca'nın problemi ne? diye soruyorum, ulaşım diyorlar. Geçen dönem Büyükşehir Belediye Başkanının Koru metrosunu Bağlıca'ya bağlama sözü vardı, tutmadı. Biz Bağlıcanın sorunlarını çözeceğiz. Yeni alacağımız elektrikli otobüslerle beraber yeşil çevreyi destekleyeceğiz. Akaryakıt, yedek parça yükünün büyük çoğunluğundan EGO kurtulacak. Şu anda EGO batıyor, demek ki yönetilemiyor" sözlerini kullandı

Büyükşehir belediyesinin son 5 yılda yaptığı ihalelerin yüzde 72'sinin şeffaf olmadığının altını çizen Altınok, bu ihalelerin davetiye usulü ya da doğrudan teminle gerçekleştirildiğini vurguladı.