Turgut Altınok'tan Yavaş'a sert eleştiri: 100 tane söz vermişsin 90 tanesini yerine getirmemişsin
AK Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Mansur Yavaş’a yüklendi. Altınok vaatlerini tutmayan Yavaş'a yüklenirken “Ankaralıya 100 tane söz vermişsin, 90 tanesini yerine getirmemişsin. Size birisi 100 tane söz verirse 90 tanesini yerine getirmezse ona inanır mısınız” dedi. Altınok ayrıca son 5 yılda ABB ihalelerinin yüzde 72’sinin şeffaf olmadığına dikkat çekti. İşte detaylar...
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan AdayıTurgut Altınok Karadenizliler Buluşması'na katıldığı etkinlikte Yavaş'a yüklendi. Altınok, "Ankara'da yok. Her yere resimlerini asmış. Resimlerini asana kadar keşke Ankara'ya yaptığın eserlerin resmini assaydın' dedi.
HANGİ SÖZÜNE İNANACAĞIZ?
Altınok, 'Geçen seçim demiş ki; 'Bir dönem belediye başkanlığı yapacağım, daha yapmayacağım.' Şimdi de gittiği ilçelerde diyor ki; 'Ben bir dönem yapacağım, bir daha yapmayacağım.' İyi de senin hangi sözüne inanacağız? Ankaralıya 100 tane söz vermişsin, 90 tanesini yerine getirmemişsin. Size birisi 100 tane söz verirse 90 tanesini yerine getirmezse ona inanır mısınız?' diye konuştu.
"ANKARAMIZ KURUYAN BİR ŞEHİR OLDU"
Yavaş'ın kentin sorunlarını ihmal ettiğini belirten Altınok şöyle devam etti:
"Ankara'nın Kızılay'ı dökülüyor şu an. Ankara'da taşların, kaldırım taşlarının bakımı yapılamıyor. Ağaçları kestiler. Gülleri, yeşilleri kestiler. Daha sonra adı 'Kuru peyzaj' oldu. Yani Ankara'mız kuruyan bir şehir oldu. Ankara'mız geriye giden bir şehir oldu. Altınok, Keçiören'e hizmet etti, Trabzon'a da etti. Beşikdüzü'ne bir düzenleme yaptık. 'Senin adını verelim' dediler, kabul etmedim. Çünkü ben birçok yerde hizmet yapıyorum. Adımı vermiyorum; çünkü ben cebimden yapmıyorum bunu. Dolayısıyla Hasan Yücesan Ankara Emniyet Müdürümüzdü. Ankara Emniyet Müdürümüz Hasan Yücesan'ın adını verdim oraya"
POLATLIYA DAHA SU GELMEDİ
Mansur Yavaş'ın, Polatlı'da içme suyunun getirildiği müjdesi verdiğini ifade eden Altınok, "Sonra onu uyardılar, daha su gelmedi. 'Su, şu an borulara verildi, borular büyük olduğu için su Polatlı'ya gelmedi' dedi. Sonra, 'Şubat ayı içerisinde Polatlı'ya su gelecek' dedi. Ben de yine 2 gün önce Polatlı'ya gittim. 'Polatlı'ya su geldi mi' dedim. Daha gelmedi. Yürüyerek gelse Polatlı'ya şimdiye gelirdi insan. Su nasıl gelmiyor? Biz Hayrat'a su getirdik, Büyükşehir Polatlı'ya getiremedi" sözlerini kullandı.
İHALELERİN YÜZDE 72'Sİ ŞEFFAF DEĞİL
Öte yandan Altınok, Bağlıca Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi Açılışı'na katıldı. Altınok buradaki konuşmasında Etimesgut ve Bağlıca'nın ulaşım sorununa dikkat çekti. Bağlıca'nın Ankara'nın önemli yerleşim bölgelerinden biri olduğunu belirterek, "Bağlıca'nın problemi ne? diye soruyorum, ulaşım diyorlar. Geçen dönem Büyükşehir Belediye Başkanının Koru metrosunu Bağlıca'ya bağlama sözü vardı, tutmadı. Biz Bağlıcanın sorunlarını çözeceğiz. Yeni alacağımız elektrikli otobüslerle beraber yeşil çevreyi destekleyeceğiz. Akaryakıt, yedek parça yükünün büyük çoğunluğundan EGO kurtulacak. Şu anda EGO batıyor, demek ki yönetilemiyor" sözlerini kullandı
Büyükşehir belediyesinin son 5 yılda yaptığı ihalelerin yüzde 72'sinin şeffaf olmadığının altını çizen Altınok, bu ihalelerin davetiye usulü ya da doğrudan teminle gerçekleştirildiğini vurguladı.
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