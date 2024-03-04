Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman? 4 Mart 2024 Kabine saat kaçta toplanacak? Gündemde hangi konular var?

Kabine toplantılarının kararları ve gündemi, milyonlarca vatandaşın dikkatini çeken ve merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, özellikle öğretmen atama takviminin ele alınması için büyük bir öneme sahip. Bakan Tekin'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada öğretmen atamalarının Kabine'de değerlendirileceğini bildirmesi, bu konuya ilişkin beklentileri artırdı. Bununla birlikte, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi de Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda istişare edilecek.