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Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman? 4 Mart 2024 Kabine saat kaçta toplanacak? Gündemde hangi konular var?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2024 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
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Kabine Toplantısı bugün var mı, ne zaman? 4 Mart 2024 Kabine saat kaçta toplanacak? Gündemde hangi konular var?

Kabine toplantılarının ne zaman ve saat kaçta yapılacağı, yeni hafta başlamadan önce vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son olarak 12 Şubat tarihinde gerçekleşen Kabine toplantısının ardından, yeni bir toplantı tarihi için dikkatler Beştepe'ye çevrildi. Bu kritik toplantıda, özellikle öğretmen atamalarının ele alınması öngörülüyor. Peki Kabine toplantısı bugün var mı, ne zaman?

Kabine toplantılarının kararları ve gündemi, milyonlarca vatandaşın dikkatini çeken ve merakla beklediği konular arasında yer alıyor. Başkan Erdoğan'ın başkanlığında Beştepe'de gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, özellikle öğretmen atama takviminin ele alınması için büyük bir öneme sahip. Bakan Tekin'in geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada öğretmen atamalarının Kabine'de değerlendirileceğini bildirmesi, bu konuya ilişkin beklentileri artırdı. Bununla birlikte, Türkiye'nin iç ve dış siyasi gündemi de Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda istişare edilecek.

KABİNE TOPLANTISI BUGÜN SAAT KAÇTA?

4 Mart Pazartesi (bugün) günü saat 15.00'de başlaması beklenen Kabine Toplantısına Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde başkanlık edecek.

KABİNE GÜNDEMİNDE HANGİ KONULAR VAR?

İÇ VE DIŞ SİYASET ELE ALINACAK

Kabine Toplantısı'nda iç ve dış siyasette öne çıkan başlıklar değerlendirilecek.

TERÖRLE MÜCADELE MASADA

Terörle mücadele kapsamında gerek yurt içi gerek sınır gerekse de sınır ötesindeki operasyonlar kapsamlı bir şekilde ele alınacak.

31 MART SEÇİMLERİ

31 Mart yerel seçimleri öncesi seçim güvenliği için yurt genelinde alınacak tedbirlerde görüşülecek.

FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Ekonomideki yol haritasına Kabine Toplantısı'nda masada olacak.

Enflasyon ve fahiş fiyatla mücadeleye ilişkin atılacak adımlar toplantıda ele alınacak.

ÖĞRETMEN ATAMALARI

Öte yandan öğretmen atamalarına ilişkin takviminde toplantıda gündeme gelmesi bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, öğretmen atamalarına ilişkin gelişmeye yönelik Kabine Toplantısı'nın sonrası bir işaret vermişti. Elbette Kabine Toplantısı sonrasında da öğretmen atamalarına ilişkin detaylar netleşecektir.

İSRAİL'İN GAZZE'DEKİ SİVİL KATLİAMI

Dış politikada ana gündem elbette Gazze olacak. İsrail'in yaptığı katliamı durdurmak için Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi istişare edilecek.

F-16 MESELESİ

F-16 alımı ve modernizasyon için ABD'nin gönderdiği kabul mektubu Milli Savunma Bakanlığı'na ulaştı. Taraflar bir süre sonra bir araya gelecek. Kabine'de bu konuda teknik süreçlere ilişkin değerlendirmeler yapılacak.

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