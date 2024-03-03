Türkiye’nin en karanlık yılı: 1993! Mafya, derin devlet, PKK, operasyonlar, suikastlar, sır ölümler...

Emniyet Eski Genel Müdür Kemal Çelik

Gerçekten çok karanlık yıllardı. Rahmet Turgut Özal'ın Türk dünyasıyla ilişkileri geliştirme projesinden sonra vefat etmiş olması, bunların hepsi karanlık dönemin bir sonucu. O zaman şöyle bir şey yapıldı; Türk-Kürt-PKK olayınca bir yumuşama sağlanmıştı. 33 askerimiz şehit edilmişti. Eşref Bitis'in bulunduğu askeri uçak havada infilak etti.

O zaman Barzani ile Talaba'ni ile ilişkileri vardı. Dolayısıyla Kürtleri Türkiye ile bağlama ve PKK'yı önleme projesinin en önemli ismiydi Eşref Bitlis. Rahmetli Erbakan ile beraber ve Tansu Çiller kararlı bir mücadele yaptılar. 28 Şubat o karanlığın en doruğuydu. PKK'nın silahı bizden üstündü.