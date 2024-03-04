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2 ayrı suç örgütü çökertildi! Osmaniye'de Mahzen-3 operasyonu

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2024 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
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2 ayrı suç örgütü çökertildi! Osmaniye’de Mahzen-3 operasyonu

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Osmaniye’de eş zamanlı olarak düzenlenen “MAHZEN-3” operasyonlarında elebaşılığını Murat Özdemir ve Cengiz Arslan’ın yaptığı 2 ayrı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

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