CHP ve DEM ittifakın kanıtı! İki partinin düzenlediği miting programında skandal isme oy istediler: Afedersin Türk diyen bile oldu

ORTAK MİTİNG YAPTILAR

Kandil ittifakının yürütüldüğü bölgelerden birisi de Mersin'in Toroslar İlçesi'ydi. CHP, Toroslar'da DEM ile tanınan, genel seçimlerde DEM için çalışan Abdurrahman Yıldız'ı aday gösterdi. Abdurrahman Yıldız'ın kampanyasında DEM ve CHP de el ele verdi. Ortak düzenlenen programda DEM'in Eş sözcüsü Ahmet Asen, Yıldız için destek istedi.