CHP ve DEM ittifakın kanıtı! İki partinin düzenlediği miting programında skandal isme oy istediler: Afedersin Türk diyen bile oldu
CHP ile DEM Parti arasında kent uzlaşısı adı altında yapılan ittifak her geçen gün büyürken iki parti Mersin'de ortak miting düzenledi. Düzenlenen miting programında daha önce kendisi için, “Afedersin Türk diyen bile oldu” diyerek Türk olmaktan üzüntü duyduğunu dile getiren CHP’li Abdurrahman Yıldız için oy istendi. İşte detaylar...
CHP'de İstanbul'un Esenyurt İlçesi başta olmak üzere Mersin ve Adana'da da DEM'in adaylarına destek verildi.
ORTAK MİTİNG YAPTILAR
Kandil ittifakının yürütüldüğü bölgelerden birisi de Mersin'in Toroslar İlçesi'ydi. CHP, Toroslar'da DEM ile tanınan, genel seçimlerde DEM için çalışan Abdurrahman Yıldız'ı aday gösterdi. Abdurrahman Yıldız'ın kampanyasında DEM ve CHP de el ele verdi. Ortak düzenlenen programda DEM'in Eş sözcüsü Ahmet Asen, Yıldız için destek istedi.
DEM CHP'NİN ADAYINA DESTEK İSTEDİ
"Abdurrahman Yıldız'ı desteklemek için bir araya geldik. Sadece Yıldız'ı desteklemiyoruz, kendi geleceğimizi çocuklarımızın geleceği için destekliyoruz. Kazanan Abdurrahman Yıldız olmayacak. Mersin'de kazanmak demek Türkiye'ye bir işaret feneri yakmak demektir" ifadelerine yer verdi.
TOROSLAR ADAYINDAN KÜSTAH PAYLAŞIM
Öte yandan CHP milletvekili Ali Rıza Öztürk'ün çok seviyorlar dediği Toroslar adayı Abdurrahman Yıldız'ın sosyal medyadaki paylaşımları tepki çekti.
Kendisine Türk denilmesinden hoşlanmadığını ve üzüntü duyduğunu söyleyen Yıldız'ın paylaşımında "Empati yapıyorum. Bana neler demediler ki. Affedersiniz Türk diyen bile oldu. Hatta özür dilerim Sünni Müslüman diyenleri gördüm" ifadelerini kullandığı gözlendi.
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