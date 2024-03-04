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MİT gururla sunar! PKK gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgin Irak'ta öldürüldü...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.03.2024 Güncelleme Tarihi: 04.03.2024
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MİT gururla sunar! PKK gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgin Irak’ta öldürüldü...

Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir'in Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de öldürüldüğü duyuruldu. İşte detaylar...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgir'i, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirdi.

SÜLEYMANİYE KIRSALINDA TESPİT EDİLDİ

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde gençlik yapılanması içerisindeki Sara Hogir Riha kod adlı Gülsün Silgir'in, Irak'ın Süleymaniye kırsalındaki Pencevin ilçesinde bulunduğunu tespit etti.

MİT GURURLA SUNAR

Terörist Silgir, MİT'in operasyonuyla, Irak'ın kuzeyindeki Süleymaniye'de etkisiz hale getirildi.

GENÇLERİ KANDIRARAK ÖRGÜTE KATTI

Terör örgütünün sözde gençlik hareketi içinde yer aldığı, 2011'den bu yana eylemlere katıldığı ve gençleri kandırarak örgüte kadro kazandırma faaliyetlerini organize ettiği belirlenen Silgir'in, 2021'den bu yana da Süleymaniye kırsalında faaliyet yürüttüğü tespit edildi.

PKK’nın sözde gençlik sorumlusu öldürüldü PKK'NIN SÖZDE GENÇLİK SORUMLUSU ÖLDÜRÜLDÜ

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