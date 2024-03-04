MİT gururla sunar! PKK gençlik yapılanması sorumlusu Gülsün Silgin Irak’ta öldürüldü...

GENÇLERİ KANDIRARAK ÖRGÜTE KATTI

Terör örgütünün sözde gençlik hareketi içinde yer aldığı, 2011'den bu yana eylemlere katıldığı ve gençleri kandırarak örgüte kadro kazandırma faaliyetlerini organize ettiği belirlenen Silgir'in, 2021'den bu yana da Süleymaniye kırsalında faaliyet yürüttüğü tespit edildi.