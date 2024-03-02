Özgür Özel’den bedelli askerlik yapan vatandaşlara hakaret: Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz! Bedelli askerliğe kaçanlardan değil

PKK'NIN PARTİSİNE BÜYÜK YALAKALIK

Seçildiği ilk günden bu yana PKK ve Kandil'e selam çakan Özgür Özel "şeytanlaştırmayacağım" diyerek DEM Parti'yi normalleştirmeye çalıştı. Özel çiçeklerle ve kırmızı halı üzerinde karşıladığı DEM Parti üyeleriyle ittifak üzerine sayısız pazarlık yaptı.