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Özgür Özel'den bedelli askerlik yapan vatandaşlara hakaret: Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz! Bedelli askerliğe kaçanlardan değil

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2024 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
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Özgür Özel’den bedelli askerlik yapan vatandaşlara hakaret: Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz! Bedelli askerliğe kaçanlardan değil

Türkiye düşmanı ve binlerce şehidimizin katili Kandil ve PKK'nın piyonu olan DEM Parti ile kol kola yerel seçimlere doğru giden CHP'nin genel başkanı Özgür Özel Manisa'da skandal bir açıklamada bulundu. Özel bedelli askerlik yapan vatandaşların vatan sevgisini sorgularken "Türkiye’yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil." ifadelerini kullandı. Ancak diğer yandan Özgür Özel'in 2018 yılında bedelli askerlik uygulamasına destek verdiği de ortaya çıktı.

Türkiye yerel seçimlere doğru giderken PKK'nın partisi olan DEM Parti'yle sarmaş dolaş bir şekilde yerel seçimlere giden CHP'de yaşanan skandalların ardı arkası kesilmiyor.

PKK'NIN PARTİSİNE BÜYÜK YALAKALIK

Seçildiği ilk günden bu yana PKK ve Kandil'e selam çakan Özgür Özel "şeytanlaştırmayacağım" diyerek DEM Parti'yi normalleştirmeye çalıştı. Özel çiçeklerle ve kırmızı halı üzerinde karşıladığı DEM Parti üyeleriyle ittifak üzerine sayısız pazarlık yaptı.

MEHMETÇİK'İN KATİLLERİNİN PİYONLARIYLA AYNI MASADA

Mehmetçik'in katili olan PKK'nın partisiyle yerel seçimlerde ittifak yapan Özgür Özel Manisa'da yaptığı konuşmada skandal ifadeler kullandı.

"BEDELLİ ASKERLİK YAPANLARA HAKARET"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Manisa'nın Soma ilçesinde yaptığı açıklamada bedelli askerlik yapan vatandaşlara hakaret ederek onları vatanlarını sevmemekle suçladı.

"BEDELLİ ASKERLİK YAPANLAR TÜRKİYE'Yİ SEVMİYOR"

Özel yaptığı açıklamada "Türkiye'yi sevenlerden oy istiyoruz. Bedelli askerliğe kaçanlardan değil. Gerekirse bu vatan için canını vermeye razı olanlardan oy istiyoruz" dedi.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Özel'in bu sözleri sosyal medyada büyük tepki toplarken kullanıcılar Özel'i Mehmetçik'in katilleriyle iş birliği yapması nedeniyle eleştirdi.

CHP UŞAK MİLLETVEKİLİ: BEDELLİ ASKERLİKTE 28 GÜN DE KALDIRILSIN

Diğer yandan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım'ın bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün askerlik yapma şartının kaldırılmasını istemiş ve profesyonel askerliğe geçilmesini önerdiği de ortaya çıktı.

KENDİSİ TBMM'DEN GEÇMESİNİ İSTEDİ!

Ayrıca Özgür Özel CHP Grup Başkanvekili olduğu dönemde bedelli askerlik uygulamasının Meclis'ten geçmesi gerektiğini ifade etmişti.

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