CHP’deki Vefa gecesi kriz gecesine dönüştü! Kemal Kılıçdaroğlu yine katılmadı...

1 NİSAN SAVAŞI

CHP'de tüm planlar 1 Nisan üzerine yapılıyor. Koltuğu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan'da geri dönüş planları yaparken Özgür Özel ise "1 Nisan'ı bekleyenler avuçlarını yalar" diyerek hem İmamoğlu'na hem de Kılıçdaroğlu'na "Genel Başkan benim" mesajı vermeye çalıştı.

Son olarak "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız" çıkışını yapan Kılıçdaroğlu'nu Ekrem İmamoğlu yandaşı gazeteciler "alevilik" üzerinden hedef aldı.