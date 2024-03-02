CHP'deki Vefa gecesi kriz gecesine dönüştü! Kemal Kılıçdaroğlu yine katılmadı...
Cumhuriyet Halk Partisi'nde düzenlenen 'Vefa' gecesinde Kemal Kılıçdaroğlu, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasında yaşanan savaş iyice açığa çıktı. Düzenlenen programa CHP'nin ağır topu olan isimlerin yanında eski genel başkanlar da katılırken Kemal Kılıçdaroğlu programda yer almadı. İşte detaylar...
Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Özgür Özel, Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu merkezli kavga partinin her organizasyonuna yansıyor.
VEFA ÖDÜLLERİ PROGRAMINDA BAY KEMAL YOK
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Beylikdüzü İlçe Örgütü tarafından her yıl düzenlenen CHP Beylikdüzü Vefa Ödülleri Töreni'nin altıncısı, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi.
PARTİNİN ESKİ TOPLARI BULUŞTU
Ödül törenine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İl Başkanı Özgür Çelik ve CHP'nin eski Genel Başkanlarından Altan Öymen ve partinin ağır toplarından eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın gibi isimler katıldı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU KATILMADI
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise söz konusu toplantıya katılmadı. Kılıçdaroğlu daha önce de CHP'nina aday tanıtım toplantısına katılmamıştı.
VEFASIZLIK MI KENDİ TERCİHİ Mİ?
Kemal Kılıçdaroğlu'nun söz konusu toplantıya davet edilip edilmediği merak konusu oldu.
AZ KATILIMA 'PERDELEME'
Öte yandan Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı CHP Vefa Ödülleri törenine ilgi yetersiz olduğu için salondaki boşluklar perde çekilerek gizlendi.
1 NİSAN SAVAŞI
CHP'de tüm planlar 1 Nisan üzerine yapılıyor. Koltuğu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan'da geri dönüş planları yaparken Özgür Özel ise "1 Nisan'ı bekleyenler avuçlarını yalar" diyerek hem İmamoğlu'na hem de Kılıçdaroğlu'na "Genel Başkan benim" mesajı vermeye çalıştı.
Son olarak "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız" çıkışını yapan Kılıçdaroğlu'nu Ekrem İmamoğlu yandaşı gazeteciler "alevilik" üzerinden hedef aldı.
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