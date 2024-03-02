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Emekliye 3 bin lira ikramiye TBBMM'den geçti

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2024 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
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Emekliye 3 bin lira ikramiye TBBMM’den geçti

Son dakika... TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri süren 8. Yargı Paketi'nde yer alan emekli bayram ikramiyesinin 3 bin liraya çıkarılmasına yönelik madde kabul edildi.

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