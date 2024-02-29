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Başkan Erdoğan: Emeklilerimiz tahrik ediliyor! Emeklileri kim neden ve nasıl tahrik ediyor? Uzman isimler A Haber'de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.02.2024 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
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Başkan Erdoğan: Emeklilerimiz tahrik ediliyor! Emeklileri kim neden ve nasıl tahrik ediyor? Uzman isimler A Haber’de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan AK Parti'nin Kütahya'da gerçekleşen miting programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Milyonlarca emeklinin beklediği zam hakkında da “Şimdi birileri çıkıyor emekli maaşlarına 7 bin lira, 10 bin lira seyyanen ekleyelim diyerek kendi akıllarınca emeklilerimizi tahrik ediyor.” demişti. Peki emeklileri kim neden ve nasıl tahrik ediyor? A Haber’de yayınlanan Banu El Arka Plan programında uzman isimler konuyu değerlendirdi.

Başkan Erdoğan'ın AK Parti'nin Kütahya'da gerçekleşen miting programında "emeklilerimiz tahrik ediliyor, maaşlara 7 bin TL eklemek demek 1,4 trilyon TL kaynak demektir" dedi. Uzman isimler emekli maaşlarına seyyanen zam yapılmasını hakkında A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu. İşte o programdan satır başlıkları;

Prof. Dr. Zakir Avşar İletişim Bilimci

Seçim atmosferi içerisindeyiz ve vaatler havada uçuşuyor. Hükümette seçim ekonomisi uygulamama kararını ortaya koydu çünkü enflasyonla mücadele programında taviz vermek istemiyor.

Emeklilerimizin gelir düzeylerinin daha yükseğe taşınması herkesin arzusudur her evde de bir emekli vardır zaten. Ortada bir yanılsatma da vardır. 16 Milyon emeklinin tamamı 10 bin TL almıyor bu en düşük olan oran ve bu muhalefet tarafından üretilmiş bir konudur. Emeklilerimizin sadece bir kısmı bunu alıyor ve onlarında 10 bin TL'ye yükseltilmesini bu hükumet sağladı. Bu hükumet olmamış olsaydı onlar 10 bin TL'nin de altında kalacaklardı.

Bu bütçeye bir yük getirildi fakat bu yük emeklinin topluma yük olması anlamına gelmiyor, bütçe içerisinde emekliye ayrılan pay anlamına geliyor.

Muhalefetin dediği gibi yapacak olsak yatırımlardan, eğitimden, deprem harcamalarından, mahali idarelerden ve sosyal yardımlardan taviz vermek gerekecek. Peki bunlardan hangisinden taviz verebiliriz, hangisini bu sene yapmayalım diyebiliriz. Hiçbirini tabii.

Popülist vaatler bunlar. Emekli maaşlarına 7 bin TL seyyanen zam yapılırsa bütçeye maliyeti 1,4 trilyon TL, 10 bin TL seyyanen zam yapılırsa 1,9 trilyon maliyeti oluşuyor. Bu kuşkusuz ki üzerine düşünülmeden yapılacak bir durum değil öncelikle kaynak yapacaksınız olmayan bir kaynakla zam yapıyorum derseniz bu enflasyonu tetikler. Enflasyonu tetiklemenin maliyeti de toplumun geneline yayılır. Enflasyon artarsa da vermiş olduğunu paranın değeri azalır.

Abdülkadir Selvi Gazeteci

En düşük emekli maaşı 10 bin TL'ye çıkarılırken Başkan Erdoğan bu konuda bir dengesizlik var bunu kalıcı olarak giderecek çözümler üzerine çalışıyoruz demişti. Burada iki nokta çok önemli ilki enflasyonu düşürmediğiniz zaman ne kadar artış yaparsanız yapın bir süre sonra eriyor ama yüksek enflasyon sürecinde çalışanları enflasyona ezdirilmemesi adına yılda iki kere askeri ücret artışı yapıldı, emeklilere enflasyonun üzerinde artış yapıldı.

Geldiğimiz noktada çalışanlardan ziyade emeklilerde bir mağduriyet söz konusu ve devam ediyor. Başkan Erdoğan bu konuyu gündemine aldı ve dengeyi de bozmadan bir çözüm bulacaktır. Zamanlama ve nasıl olacağına dair bir bilgim yok ama emeklileri rahatlatmak adına bir adım atacaktır.

Ekrem Kızıltaş Gazeteci

16 milyon emekli bulunuyor ve bunların yaklaşık 10 milyonu işçi emeklisi 2 milyonu BAĞ-KUR'dan ve 2 milyon 300 bini de memur emeklisi. BAĞ-KUR ve SSK emeklilerinin bir sıkıntı var. BAĞ-KUR başlangıçta bir düşük rakam belirlendi nasılsa iş adamı dediler ve ufak bir prim alındı daha sonrasında da 1996 yılında Erbakan Hoca yüzde 300 zam yaptı onlara ve çoğu emekli buna şükreder.

10 milyon civarında işçi emeklisinin bir bölümü tarım işçisi ve 3 bin 500 gün ile emekli oluyorlar. Emekliye verilen daha fazla olmalı ama yiğidi öldürüp hakkını yememek lazım. SGK'da biriken primlerden paranın haricinde devlet oraya sosyal devlet olarak emeklilere 3 trilyon katkıda bulunuyor. Şu anda bu seyyanen zam yapılırsa zaten şikayetçi olduğumuz hayat pahalılığının birkaç tık daha yükselmesi demek ve yandın anam diye bağırırsınız.

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