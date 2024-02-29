Başkan Erdoğan: Emeklilerimiz tahrik ediliyor! Emeklileri kim neden ve nasıl tahrik ediyor? Uzman isimler A Haber’de konuyla ilgili açıklamalarda bulundu

Prof. Dr. Zakir Avşar İletişim Bilimci

Seçim atmosferi içerisindeyiz ve vaatler havada uçuşuyor. Hükümette seçim ekonomisi uygulamama kararını ortaya koydu çünkü enflasyonla mücadele programında taviz vermek istemiyor.

Emeklilerimizin gelir düzeylerinin daha yükseğe taşınması herkesin arzusudur her evde de bir emekli vardır zaten. Ortada bir yanılsatma da vardır. 16 Milyon emeklinin tamamı 10 bin TL almıyor bu en düşük olan oran ve bu muhalefet tarafından üretilmiş bir konudur. Emeklilerimizin sadece bir kısmı bunu alıyor ve onlarında 10 bin TL'ye yükseltilmesini bu hükumet sağladı. Bu hükumet olmamış olsaydı onlar 10 bin TL'nin de altında kalacaklardı.