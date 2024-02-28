Emeklilere zam müjdesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan emeklilere mesaj: Maaşlar arzu ettiğimiz seviyeye çıkacak | Uzman isimler konuyu A Haber’de değerlendirdi

Yusuf Alabarda Emekli Albay

Türkiye Cumhuriyeti Devletindeki gider kalemleri. Emekli maaşlarına 3 trilyon TL, kamu personeline 3 trilyon TL, yatırımlar 1,6 trilyon TL, eğitim 1,6 trilyon TL, deprem harcamaları 1 trilyon TL, mahali idareler 860 milyar TL ve sosyal yardımlara 500 milyar TL harcanıyor ve yıllık 11 trilyon giderimiz oluyor.

Emekli maaşlarına 7 bin TL seyyanen zam yapılırsa bütçeye maliyeti 1,4 trilyon TL, 10 bin TL seyyanen zam yapılırsa 1,9 trilyon maliyeti oluşuyor.

Emekli maaşlarına 10 bin TL seyyanen zam yapılırsa 1,6 trilyon TL'lik yatırım yapamıyor oluruz yani yol, baraj, sağlık hizmetleri verilemez hale gelinir. Bazı kavramlar kulağa hoş geliyor mesela lüksü şatafatı ve gereksiz harcamaları kaldırın diyorlar buna kimse karşı değil zaten. Bu ülkede yerli ve milli akaryakıt kullanmayan elektrikli bir araba varsa herkes aynı arabaya binsin. Başkan Erdoğan diyor ki o dediğiniz rakamlar yapılırsa israfla alakalı değil o dediğiniz devede kulak kalacak. Bu demek değil ki israfı savunuyoruz.

Bir taraftan da şöyle anlaşılıyor bundan vazgeçildiğinde bütün emeklilere 10 bin TL seyyanen zam yapılabiliyor. Bütçe ortada böyle bir şey mümkün değil. Askeri düzeydeki emekli maaşı vergilerden toplanan paraya denk geliyor. Türkiye'de herkesten toplanan vergi emekli maaşına gidiyor.