Emeklilere zam müjdesi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan emeklilere mesaj: Maaşlar arzu ettiğimiz seviyeye çıkacak | Uzman isimler konuyu A Haber'de değerlendirdi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 2024 yerel seçimleri programları kapsamında Kütahya'da miting düzenledi. Burada yaptığı açıklamada Erdoğan'ın emekli maaşları ile ilgili yaptığı açıklaması dikkat çekti. A Haber’de yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında uzman isimler konuyu değerlendirdi.
Başkan Erdoğan pahalılığı en çok emeklilerin hissettiğini belirtirken "Maaşları yükseltmek için daha çok çalışacağız" ifadelerini kullandı. Erdoğan ayrıca gönüllerinden daha iyi şartların geçtiğini söylerken seyyanen zammın adaletsizlik yarattığının farkında olduklarını vurguladı. Uzman isimler emekli maaşlarının yapılandırılması hakkında A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
İşte o programdan satır başlıkları;
Yusuf Alabarda Emekli Albay
Türkiye Cumhuriyeti Devletindeki gider kalemleri. Emekli maaşlarına 3 trilyon TL, kamu personeline 3 trilyon TL, yatırımlar 1,6 trilyon TL, eğitim 1,6 trilyon TL, deprem harcamaları 1 trilyon TL, mahali idareler 860 milyar TL ve sosyal yardımlara 500 milyar TL harcanıyor ve yıllık 11 trilyon giderimiz oluyor.
Emekli maaşlarına 7 bin TL seyyanen zam yapılırsa bütçeye maliyeti 1,4 trilyon TL, 10 bin TL seyyanen zam yapılırsa 1,9 trilyon maliyeti oluşuyor.
Emekli maaşlarına 10 bin TL seyyanen zam yapılırsa 1,6 trilyon TL'lik yatırım yapamıyor oluruz yani yol, baraj, sağlık hizmetleri verilemez hale gelinir. Bazı kavramlar kulağa hoş geliyor mesela lüksü şatafatı ve gereksiz harcamaları kaldırın diyorlar buna kimse karşı değil zaten. Bu ülkede yerli ve milli akaryakıt kullanmayan elektrikli bir araba varsa herkes aynı arabaya binsin. Başkan Erdoğan diyor ki o dediğiniz rakamlar yapılırsa israfla alakalı değil o dediğiniz devede kulak kalacak. Bu demek değil ki israfı savunuyoruz.
Bir taraftan da şöyle anlaşılıyor bundan vazgeçildiğinde bütün emeklilere 10 bin TL seyyanen zam yapılabiliyor. Bütçe ortada böyle bir şey mümkün değil. Askeri düzeydeki emekli maaşı vergilerden toplanan paraya denk geliyor. Türkiye'de herkesten toplanan vergi emekli maaşına gidiyor.
Zafer Şahin Gazeteci
Askeri ücretle emekli maaşını eşitlediğinde bu kez başka bir sorunda orada ortaya çıkar ve bunu da askeri ücretle çalışana açıklayamazsın. Burada sorunun çıkış noktası 1991 yılında emeklilik yaşının kadınlarda 38 erkeklerde 43'e indirilmesidir.
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