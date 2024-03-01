CHP İzmir adayı Cemil Tugay Kandil'in partisi DEM'e selam çaktı: İttifak yapma özgürlüğümüz var kimse hesap soramaz
CHP ile DEM Parti yerel seçimlere kol kola giderken özellikle İstanbul'da çok sayıda ilçede anlaşma sağlandı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde de iki parti arasında anlaşma zemini oluşurken CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ittifaka ilişkin flaş bir çıkış geldi. Tugay katıldığı canlı yayında DEM Parti dahil tüm partililer ittifak yapma özgürlüğümüz var. Kimse niye ittifak yaptınız diyemez" diyerek Kandil'e selam çaktı.
CHP'de yerel seçimler öncesi projelerin konuşulması gerektiği günlerde iç hesaplaşmalar ve aday belirleme krizi tavan yapmış durumda.
ÖZEL'İ GÖLGEDE BIRAKMA ÇABASI
İstanbul ilçe adaylarını belirlemekle yetinmeyen İmamoğlu, Türkiye'nin farklı illerinde de sürece dahil olarak Özgür Özel'i gölgede bırakma çabasına girdi.
SOYER'İN İPİNİ ÇEKTİLER
İzmir Büyükşehir Belediyesi için aday konusunda CHP'de büyük bir ayrım yaşanırken Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu' ve DEM'e yakınlığıyla bilinen Tunç Soyer'in ipini çekti ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay açıklandı.
ÖZEL İLE İMAMOĞLU ARASINDA İZMİR SAVAŞI
İzmir adaylığı konusunda İmamoğlu'nun, İBB Genel Sekreter Yardımcılığı görevinden istifa edip aday olan Buğra Gökçe'yi istediği biliniyordu. Özel'in ise Gökçe'yi bir ilçe başkanlığına aday göstererek İmamoğlu'nun baskısını dizginlemeye çalıştığı, büyükşehir adayını ise Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı aday yapmak istediği konuşuluyordu.
"LİSTENİN TAMAMINI BİZZAT ÇALIŞTIM"
İzmir adayını belirleyerek İmamoğlu'na gözdağı veren Özgür Özel fondaş Halk TV'ye yaptığı açıklamada "Listenin tamamını bizzat çalıştım. 15 gündür bu konuda çalışıyorum" ifadelerini kullanarak İmamoğlu'na bir mesaj daha gönderdi.
CEMİL TUGAY DEM'E YANLADI
Bu gelişmeler ışığında pasif kaldığı iddia edilen CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Cemil Tugay katıldığı canlı yayında DEM Parti'ye yanladı.
"DEM İLE İTTİFAK YAPMA ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ VAR"
Tunç Soyer'in arkasında olan DEM Parti'nin oyları için harekete geçen Tugay CHP fondaşı KRT TV'de katıldığı canlı yayında PKK'nın partisine mesaj gönderdi.
Tugay yaptığı açıklamada "DEM Parti dahil tüm partililer ittifak yapma özgürlüğümüz var. Kimse niye ittifak yaptınız diyemez" diyerek Kandil'e selam çaktı.
İMAMOĞLU MİTİNGİNDE DEM BAYRAKLARI
İstanbul'da CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu'nun Sancaktepe mitinginde DEM Parti bayrakları açıldı. CHP bayraklarının yanı sıra DEM Parti bayrakları sallayan bir grup "zafer" işareti yaparak Ekrem İmamoğlu'na destek verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? MSÜ 2024 sınav giriş belgesi nasıl alınır?
- Bankalar rekabet kızıştı! 100.000 TL'nin 32 günlük mevduat gerisi dudak uçuklatıyor
- 1999-2000-2005-2008 girişlilere liste güncellendi! Erken emeklilikte yeni sayfa açıldı! 5 yıllık yaş indirimi
- AÖF sınav takvimi 2024 | Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman? Sınav giriş belgeleri açıldı mı?
- Spotify şarkı falı nedir, nasıl bakılır? Spotify Song Psychic şarkı falı ekranı...
- 3600 ek gösterge çıktı mı, çıkacak mı? Meclis'e sunuldu mu, son durum ne?
- ALES başvuru ekranı 2024 | ÖSYM AİS ALES/1 başvurusu nasıl yapılır? Ücreti ne kadar, kaç TL?
- Öğretmen atamaları olacak mı, ne zaman? 2024 Mart Öğretmen atama ve kontenjanları son durum
- Cuma Hutbesi tam metin PDF indir | Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 1 Mart Cuma: "Zararlı Alışkanlıkların Esiri Olmayalım"
- 2024 Muhtarlık seçimleri ne zaman, hangi tarihte? 31 Mart Yerel Seçimleri ve muhtarlık seçimleri aynı gün mü?
- Her gün yediğimiz pidenin asıl ismi bakın neymiş! Tüm bildiklerinizi unutacaksınız! Köfte, melemen, mantı...
- Okullarda 2. ara tatil var mı, ne zaman? Nisan ara tatil kaç gün sürecek? MEB 2023-2024 eğitim öğretim takvimi