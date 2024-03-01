CHP İzmir adayı Cemil Tugay Kandil’in partisi DEM’e selam çaktı: İttifak yapma özgürlüğümüz var kimse hesap soramaz

"DEM İLE İTTİFAK YAPMA ÖZGÜRLÜĞÜMÜZ VAR"

Tunç Soyer'in arkasında olan DEM Parti'nin oyları için harekete geçen Tugay CHP fondaşı KRT TV'de katıldığı canlı yayında PKK'nın partisine mesaj gönderdi.

Tugay yaptığı açıklamada "DEM Parti dahil tüm partililer ittifak yapma özgürlüğümüz var. Kimse niye ittifak yaptınız diyemez" diyerek Kandil'e selam çaktı.