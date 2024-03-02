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"Gök Vatan"da yerli mühimmat: TOLUN! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2024 Güncelleme Tarihi: 02.03.2024
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Gök Vatanda yerli mühimmat: TOLUN! Uzman isimler A Haber’de değerlendirdi

Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde savunma sanayisinde attığı adımlarla dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi. Son olarak test kapsamında F-16 ile Konya Karapınar’da bulunan atış test sahasındaki hedeflere tek atış komutu ile dört adet TOLUN Mühimmatı atışı yapıldı. Tek sortide, sekiz farklı hedefe, aynı anda saldırıya imkan verebilecek, SADAK-4T Salanı ve TOLUN Mühimmatı sayesinde Türkiye’de ilk kez dörtlü atış testi başarıyla icra edildi. Uzman isimler, tam atım güdümlü mühimmat olan TOLUN'u A Haber'de değerlendirdi. İşte detaylar...

Başkan Erdoğan önderliğinde son yıllarda dünya markası haline gelen Türk Savunma Sanayii 2024'te de başarı destanları yazmaya devam ediyor.

ASELSAN tarafından milli imkanlarla geliştirilen TOLUN Mühimmatı, Türkiye'de ilk kez, aynı anda yapılan dörtlü atışta hedeflerini tam isabetle vurdu.

Savunma Sanayii Başkanlığı ile ASELSAN arasında imzalanan sözleşme kapsamında SADAK-4T Salanından dörtlü TOLUN Mühimmatı atış testi gerçekleştirildi.

Tek sortide, sekiz farklı hedefe, aynı anda saldırıya imkan verebilecek, SADAK-4T Salanı ve TOLUN Mühimmatı sayesinde Türkiye'de ilk kez dörtlü atış testi başarıyla icra edildi.

Uzman isimler, tam atım güdümlü mühimmat olan TOLUN'u A Haber'de değerlendirdi.

Güvenlik Politikalar Uzmanı Emekli Tuğgeneral Esat Arslan: TOLUN, tam atım güdümlü mühimmatın da ötesinde aynı anda birden fazla hedefi patlatabiliyor. 4 ayrı hedef aynı anda atılıyor. TOLUN yüksek hassasiyetli, stratejik hedeflere imha etme kapasitesine sahip. Bu bir vizyon meselesi. Bu bizim kavrama dayalı ihtiyaçlar sisteminin bir parçası. Anadolu'yu yaptıktan sonra "bunu yaptınız da nooldu? Çöp oldu" dediler. Ama dikkat ederseniz orada Selçuk Bayraktar ne yaptı? Kızılelma'yı hemen üstüne koydu. KAAN'da bütün gözler, bende dahil kalkışta bir anamoli var mı? Diye ona baktık. Hava Generali arkadaşıma da söyledim ama anamoli yoktu. F-35'lerde çok oldu. Şöyle bir algı var. Şu algıyı yıkmamız lazım. Bizi F-35'lerde çıkardılar. Biz oturduk mühendislerle topladık. Atatürk Kocatepe'de bu işi verdi ve öyle başladı. Hayır efendim. Bu 2010 yılında başlamıştır. Savunma Sanayii millileşmeye doğru giderken bunlar hepsi düşünülmüştür. Zaman diyagramı ömür devri sistemi içeresinde olmuştur. 156 tane F-16'yı biz burada ürettik ve Mısır'a verdik. Bizim tarafımızdan üretildi. Mühendislerimize el attılar. Bir çok nano teknoloji kullanan firmalar benim en akıllı mühendisime kendisine almaya çalışıyor. Sizin görmediğiniz inanılmaz bir savaş var.

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Türk devletinin zaten bu politikaları var. Türkiye'nin hayali var. Türkiye'nin o psikolojik bariyeri kırması gerekiyor. "Biz yapamayız" diyerek bizim önümüze o seti çektiler. Türkler yapamaz. Zaten onu da bilinçli olarak yaptılar. "Türkler yapamaz. O zaman bizde alın" dediler. Biz bu Kaan'ı uçurmasak yarın karşımıza çıkıp paranızı da iade edelim. Şu F-35'lerinizi de verelim. Derlerse şaşırmayın. Niye? Sırf üretmeyelim diye.

Gazeteci Güngör Yavuzaslan: SİHA diplomasi Bayraktarla başladı. Bunun modellemeleri var. Mesala bir NATO üyesi Polonya'nın Türkiye'de SİHA alması. Yada değerli bir bakış açısıyla ilk SİHA fabrikasının BAKÜ'de kurulması çok önemli. Geçen gün de söylemiştim. Kaan nasıl uçtu? Dualarla uçtu.

Askeri Stratejist Dr. Kemal Olçar: "Dünya hakikaten bir savaşa hazırlanıyormuş gibi bir imaj var. Türkiye savaşın gerisinde kalmamak için çok büyük hamleler yaptı.

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