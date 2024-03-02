"Gök Vatan"da yerli mühimmat: TOLUN! Uzman isimler A Haber'de değerlendirdi

Güvenlik Politikalar Uzmanı Emekli Tuğgeneral Esat Arslan: TOLUN, tam atım güdümlü mühimmatın da ötesinde aynı anda birden fazla hedefi patlatabiliyor. 4 ayrı hedef aynı anda atılıyor. TOLUN yüksek hassasiyetli, stratejik hedeflere imha etme kapasitesine sahip. Bu bir vizyon meselesi. Bu bizim kavrama dayalı ihtiyaçlar sisteminin bir parçası. Anadolu'yu yaptıktan sonra "bunu yaptınız da nooldu? Çöp oldu" dediler. Ama dikkat ederseniz orada Selçuk Bayraktar ne yaptı? Kızılelma'yı hemen üstüne koydu. KAAN'da bütün gözler, bende dahil kalkışta bir anamoli var mı? Diye ona baktık. Hava Generali arkadaşıma da söyledim ama anamoli yoktu. F-35'lerde çok oldu. Şöyle bir algı var. Şu algıyı yıkmamız lazım. Bizi F-35'lerde çıkardılar. Biz oturduk mühendislerle topladık. Atatürk Kocatepe'de bu işi verdi ve öyle başladı. Hayır efendim. Bu 2010 yılında başlamıştır. Savunma Sanayii millileşmeye doğru giderken bunlar hepsi düşünülmüştür. Zaman diyagramı ömür devri sistemi içeresinde olmuştur. 156 tane F-16'yı biz burada ürettik ve Mısır'a verdik. Bizim tarafımızdan üretildi. Mühendislerimize el attılar. Bir çok nano teknoloji kullanan firmalar benim en akıllı mühendisime kendisine almaya çalışıyor. Sizin görmediğiniz inanılmaz bir savaş var.