Soran olursa 'ittifak yok' dersiniz! CHP ile DEM Parti arasındaki kirli ittifakın kanıtı burada: Zafer işaretiyle uğurladılar...

CHP ile DEM Parti el ele yerel seçimlere hazırlanırken İmamoğlu'nun Sancaktepe'de düzenlediği miting programında DEM Parti bayrakları ve yapılan zafer işaretleri dikkat çekmişti. Çok sayıda ilçede CHP adayını destekleme kararı alan DEM Parti'nin bu kararı sonrası CHP mitinglerine akın eden DEM'liler bugün yine Özel ve İmamoğlu ikilisini zafer işaretiyle uğurladı. İşte detaylar...