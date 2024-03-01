01 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Soran olursa 'ittifak yok' dersiniz! CHP ile DEM Parti arasındaki kirli ittifakın kanıtı burada: Zafer işaretiyle uğurladılar...

Soran olursa 'ittifak yok' dersiniz! CHP ile DEM Parti arasındaki kirli ittifakın kanıtı burada: Zafer işaretiyle uğurladılar...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.03.2024 19:39
CHP ile DEM Parti el ele yerel seçimlere hazırlanırken İmamoğlu'nun Sancaktepe'de düzenlediği miting programında DEM Parti bayrakları ve yapılan zafer işaretleri dikkat çekmişti. Çok sayıda ilçede CHP adayını destekleme kararı alan DEM Parti'nin bu kararı sonrası CHP mitinglerine akın eden DEM'liler bugün yine Özel ve İmamoğlu ikilisini zafer işaretiyle uğurladı. İşte detaylar...
Soran olursa ittifak yok dersiniz!
Soran olursa ittifak yok dersiniz!
Bıktım usandım midem bulanıyor artık
"Bıktım usandım midem bulanıyor artık"
Kahramanmaraş’ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Kahramanmaraş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Yangın kabusu: En az 43 ölü!
Yangın kabusu: En az 43 ölü!
Altınok’a soru soran kişi Yavaş’ın personeli çıktı!
Altınok'a soru soran kişi Yavaş'ın personeli çıktı!
Darbeye gidenlerin yol arkadaşı: CHP
Darbeye gidenlerin yol arkadaşı: CHP
ABD savaş gemisi neden Rum kesiminde?
ABD savaş gemisi neden Rum kesiminde?
SİHA ile terörist avı!
SİHA ile terörist avı!
Batı’ya açık mesaj: Bağımsız bir Filistin devleti şart
Batı'ya açık mesaj: Bağımsız bir Filistin devleti şart
Bakan Fidan’dan önemli açıklamalar
Bakan Fidan'dan önemli açıklamalar
Özgür Özel’den sokak tehdidi
Özgür Özel’den sokak tehdidi
Somali Dışişleri Bakanı A Haber’de
Somali Dışişleri Bakanı A Haber'de
Daha Fazla Video Göster