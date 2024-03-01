01 Mart 2024, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Safir
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
-
Atv Eski Diziler
- Başım Belada
- Bir Küçük Gün Işığı
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Yalnız Kurt
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
Soran olursa 'ittifak yok' dersiniz! CHP ile DEM Parti arasındaki kirli ittifakın kanıtı burada: Zafer işaretiyle uğurladılar...
CHP ile DEM Parti el ele yerel seçimlere hazırlanırken İmamoğlu'nun Sancaktepe'de düzenlediği miting programında DEM Parti bayrakları ve yapılan zafer işaretleri dikkat çekmişti. Çok sayıda ilçede CHP adayını destekleme kararı alan DEM Parti'nin bu kararı sonrası CHP mitinglerine akın eden DEM'liler bugün yine Özel ve İmamoğlu ikilisini zafer işaretiyle uğurladı. İşte detaylar...