Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'dan çiftçilere müjde: "Finansal destek sağlayacağız"
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Bakırçay Havzası Tarım ve Hayvancılık Proje Tanıtım Toplantısı'nda tarım ve hayvancılığa ilişkin projelerini anlattı. Dağ, çiftçileri tarım ve hayvancılıkta finansal destek sağlayacaklarını belirterek, "Çiftçilerimize yenilikçi tarım uygulamalarını benimsemeleri için gerekli finansal ve teknik desteği sağlayacağız. Böylece İzmir'in çiftçisi, üretim maliyetinin düşmesi ve ürün kalitesinin artmasıyla daha rekabetçi bir seviyeye ulaşacak." dedi.
Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ, Bergama Ilıca Tesisleri'nde gerçekleştirilen Bakırçay Havzası Tarım ve Hayvancılık Proje Tanıtım Toplantısı'nda tarım ve hayvancılığa ilişkin projelerini anlattı.
Kentin zengin tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendireceklerini belirten Dağ, çiftçilerin refahını artıracak ve yerel ekonomiye katkıda bulunacak projeleri hayata geçireceklerini anlattı.
"TOPRAK DAHA VERİMLİ İŞLENECEK, ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ ARTACAK, KALİTE YÜKSELECEK"
Dağ, yaptığı konuşmada, "Toprak daha verimli işlenecek, ürün çeşitliliği artacak, kalite yükselecek! İzmir Makine Parkları'nda, çiftçilerimizin temel ekipman ihtiyaçları, her daim kendilerinin hizmetine sunulacak. Kooperatif ve birliklerimizin yapmış olduğu üretimlerle ilgili de makine ve ekipman desteklerimizi vereceğiz. Günümüzde teknoloji, tarımsal üretimde büyük bir katma değer sağlamaktadır. Bizler de bu bilinçle sadece temel ekipmanları değil aynı zamanda teknolojik makine ve ekipmanları da çiftçilerimizin kullanımına sunacağız. İlaçlama, sulama ve gübreleme gibi işlemleri artık robotik teknoloji ve drone filosu ile gerçekleştirmek mümkün olacak. Amacımız, teknolojinin faydalı kullanımıyla bereketli topraklarımızdan maksimum verimi sağlamaktır. İhtiyaç olan bölgelerimize sabit sellektörler kuracağız. Ziraat odalarımıza; taş toplama, katı gübre dağıtma, kompost karıştırma, yem ezme, balya ve silaç paketleme makinaları alarak üreticilerimizin hizmetine sunacağız. İzmir Makina Parkları projemizle özellikle küçük işletmeci ve üreticilerimize yüksek maliyet ile ekipman edinme zorluklarına karşı somut bir çözüm sunmuş olacağız. Parklarda bulunan araç ve ekipmanlar, ekonomik fiyatlarla ve ihtiyaç duyulan süre boyunca kiralanabilecek. Bu uygulama, üreticilerimizin iş gücü ve ekipman maliyetlerini önemli ölçüde azaltacak, üretim kapasitelerini arttırmalarını sağlayacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi çiftçisinin yanında olacak, üretimin her aşamasında destek verecek. Üreticimiz kazanacak, İzmir kalkınacak…" dedi.
TARIM VE HAYVANCILIKTA BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ
Dağ, tarım ve hayvancılıkta desteklerini şöyle sıraladı: Bu toprakları yalnızca bir yaşam kaynağı olarak görmüyoruz. Aynı zamanda geleceğimizin teminatı olarak değerlendiriyoruz. İzmir, her alandaki gücüyle daima bölgemizin öncü şehri olmuştur. Tarımsal üretimi, yerel ve ulusal düzeyde stratejik bir öneme sahiptir. Bu gerçeğin bilincinde olarak, kapsamlı destek programlarımızı hayata geçireceğiz. Çiftçilerimizin imkanlarını ve üretkenliğini artıracağız.
FİNANSAL VE TEKNİK DESTEK
Çiftçilerimize yenilikçi tarım uygulamalarını benimsemeleri için gerekli finansal ve teknik desteği sağlayacağız. Böylece İzmir'in çiftçisi, üretim maliyetinin düşmesi ve ürün kalitesinin artmasıyla daha rekabetçi bir seviyeye ulaşacak.
YEM, İLAÇ VE GÜBRE DESTEĞİ
Küçük işletmelerimiz ve üreticilerimiz için yem, ilaç ve gübre desteği uygulamalarını devamlı hale getireceğiz. Ülkemizin tarım politikaları çerçevesinde yer altı su kaynaklarımızı merkeze alarak hareket edeceğiz.
YÜZDE 50 YEM BİTKİSİ TOHUM DESTEĞİ
Üreticilerimize yem bitkisi üretimleri için yüzde 50'si bizden kampanyası çerçevesinde tohum desteği vereceğiz. Planlı ve Sözleşmeli Üretim Garantisi Gelir getirici ürünlerde fidan ve tohum desteğimizi de düzenli ve sürekli hale getireceğiz. Zeytin, kestane gibi benzer ürünler için büyükşehir belediyesi olarak sözleşmeli ve planlı üretimi hayata geçireceğiz. Üreticilerimizin ürettikleri ürünleri değer kaybı yaşamadan satabilmeleri için kooperatiflerimize ve birliklerimize, büyükşehir belediyemizin öncülüğünde sözleşmeli üretim yaptıracağız, alım garantisi vereceğiz. Bu ürünlerimizi İzmirlilerle buluşturacağız. Tüm sosyal marketlerimizin rafları kendi ürettiğimiz ürünlerle dolacak.
LİSANSLI DEPOLAR
Başta hububat olmak üzere tüm ürünlerimiz için lisanslı depolarımızın sayısının artmasını sağlayacağız. Bu desteklerimizle tarımsal üretim zincirinin her aşamasında çiftçilerin yanında olacağız. İzmir'imizin benzersiz lezzetlerini, yöresel ürünlerimizi korumak ve tanıtmak adına, coğrafi işaretleme çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bu sayede, ürünlerimizin pazar değerini artıracağız. Yöresel ürünlerimizin ulusal ve uluslararası arenada tanıtımını yaparak, İzmir'imizin zengin tarımsal çeşitliliğini ve kültürel mirasını daha da değerli kılacağız.
Yem, ilaç ve gübre desteğinin önemine değinen Dağ, desteklerin devamlı hale getirileceğini, zeytin ve kestane gibi ürünlerde planlı üretimi hayata geçireceklerini dile getirdi.
Başta hububat olmak üzere tüm ürünler için lisanslı depoların sayısının artmasını sağlayacaklarını ifade eden Dağ, "Desteklerimizle tarımsal üretim zincirinin her aşamasında çiftçilerin yanında olacağız. İzmir'imizin benzersiz lezzetlerini, yöresel ürünlerimizi korumak ve tanıtmak adına coğrafi işaretleme çalışmalarına ağırlık vereceğiz. Bu sayede ürünlerimizin pazar değerini artıracağız. Yöresel ürünlerimizin ulusal ve uluslararası arenada tanıtımını yaparak İzmir'imizin zengin tarımsal çeşitliliğini ve kültürel mirasını daha da değerli kılacağız." diye konuştu.
BAL VE ZEYTİNYAĞINDA MARKALAŞMA ÇALIŞMASI
Dağ, yüksek kalitede zeytinyağı üretimi yapılan Bakırçay'ın bu konuda markalaşması için özel çalışma yürüteceklerini kaydetti. Bölgede planlanan tarım yatırımlarını anlatan Dağ, şu ifadelere yer verdi: "Bölgemize modern bir hayvan pazarı kazandıracağız. Küçük işletme ve üreticilerimiz için hayvan çadırı ve yem depolama için branda desteği sağlayacağız. Bölgemizde arıcılık faaliyetlerinin çok yaygın olduğunu biliyoruz. Bu alandaki gelişimi artırmak için bal ormanlarımızın sayısını arttıracağız. Bu bölgenin balını bir marka haline getireceğiz. Üreticilerimizin kovanlarından çıkan balları sosyal marketlerimiz ve esnaflarımız aracılığıyla hemşehrilerimizle buluşturacağız. Sütün toplanmasından tüketiciye ulaşmasına kadar olan aşamalarda kooperatifler ve birlikler üzerinden üreticimize her türlü desteği vereceğiz. Küçük işletmelerimizin ve üreticilerimizin buzağı ve kuzu kayıplarının önüne geçilmesi için gebe hayvanların doğum öncesi aşılanmasını sağlayacağız."
Yenilikçi tarım ve hayvancılık tekniklerinin geliştirilmesi için üniversitelerle birlikte Tarım ve Hayvancılık Teknoparkı kuracaklarını söyleyen Dağ, Kozak Fıstık Araştırma ve Rehabilitasyon Enstitüsü ile Gıda ve Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni de Bergama'ya kazandıracaklarını ifade etti.
Köylerin yaşam kalitesini artırmaya yönelik adımlar atacaklarını bildiren Dağ, "Hiçbir siyasi ayrım gözetmeksizin tüm mahalle bağlantı yollarımızı sıcak asfalt yapacağız. İhtiyaç duyulan yeni yolların yapımını gerçekleştireceğiz." dedi.
Dağ, İzmir'de yeni su aboneliği ücretlerinin çok yüksek olduğunu, yüzde 50 indirim sözü verdiklerini vurguladı.
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