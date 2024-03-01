Cumhur İttifakı'nın İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hamza Dağ'dan çiftçilere müjde: "Finansal destek sağlayacağız"

TARIM VE HAYVANCILIKTA BÜYÜKŞEHİR DESTEĞİ

Dağ, tarım ve hayvancılıkta desteklerini şöyle sıraladı: Bu toprakları yalnızca bir yaşam kaynağı olarak görmüyoruz. Aynı zamanda geleceğimizin teminatı olarak değerlendiriyoruz. İzmir, her alandaki gücüyle daima bölgemizin öncü şehri olmuştur. Tarımsal üretimi, yerel ve ulusal düzeyde stratejik bir öneme sahiptir. Bu gerçeğin bilincinde olarak, kapsamlı destek programlarımızı hayata geçireceğiz. Çiftçilerimizin imkanlarını ve üretkenliğini artıracağız.

FİNANSAL VE TEKNİK DESTEK

Çiftçilerimize yenilikçi tarım uygulamalarını benimsemeleri için gerekli finansal ve teknik desteği sağlayacağız. Böylece İzmir'in çiftçisi, üretim maliyetinin düşmesi ve ürün kalitesinin artmasıyla daha rekabetçi bir seviyeye ulaşacak.

YEM, İLAÇ VE GÜBRE DESTEĞİ

Küçük işletmelerimiz ve üreticilerimiz için yem, ilaç ve gübre desteği uygulamalarını devamlı hale getireceğiz. Ülkemizin tarım politikaları çerçevesinde yer altı su kaynaklarımızı merkeze alarak hareket edeceğiz.