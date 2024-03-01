CHP'de taht savaşları! Kılıçdaroğlu gaza bastı İmamoğlu tayfası ayaklandı! Kurultay yaptırıp koltuğunu geri almanın peşinde...
CHP'de yaşanan iç hesaplaşma ve kaos her geçen gün derinleşirken Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüş konusunda net sinyaller vermeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu 1 Nisan'a odaklanırken “Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız” çıkışıyla Ekrem İmamoğlu destekçilerinin büyük tepkisini çekti. İmamoğlu medyası Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışını hedef alırken Bay Kemal'i sert dille eleştirdi. İşte detaylar...
Türkiye yerel seçimlere giderken CHP'de projelerin tanıtılmasıı gereken günlerde iç hesaplaşma ve kaos eksik olmuyor.
Özellikle Ekrem İmamoğlu desteğiyle CHP genel başkanlığı koltuğuna oturan Özgür Özel, İmamoğlu gölgesinde genel başkanlık yapmaya çalışırken diğer yandan Kemal Kılıçdaroğlu da geri dönüş sinyalleri veriyor.
EŞ GENEL BAŞKAN KONUMUNA DÜŞTÜ
İmamoğlu kendisine yakın isimleri kritik noktalara getirirken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise Ekrem İmamoğlu'nun vesayeti altında "eş genel başkan" konumuna düştü.
CHP'DE YOL AYRIMI
Vaat edilen 'değişim' bir zaman sonra yerini ahbap - çavuş atamalarına bıraktı, aday belirleme sürecinde kan gövdeyi götürdü. Parti Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel arasındaki güç çekişmesine sahne olurken CHP, Genel Merkez ve Saraçhane bloğu olarak ikiye ayrıldı.
KILIÇDAROĞLU 1 NİSAN'I BEKLİYOR
İkili arasındaki güç savaşı alevlenirken eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da boş durmuyor. Tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel genel merkez kurduğu konuşulan Kemal Kılıçdaroğlu tüm planını 1 Nisan sonrası için yaptığı biliniyor.
Saha çalışmalarına başlayıp "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" mesajı veren Bay Bay Kemal son olarak CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olması durumunda hareket geçeceğini ima etti.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız. Aday belirleme süreci daha sağlıklı olabilirdi. Bu süreçte benim fikrim sorulmadı" dedi.
"KILIÇDAROĞLU İMAMOĞLU'NA KAYBETTİRMEK İÇİN ÇABALIYOR"
Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan odaklı hamleleri Ekrem İmamoğlu ve fondaşlarını da huzursuz ediyor. SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz bugünkü köşe yazısında Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP içindeki 'Kemalci' kliğin İmamoğlu'na kaybettirmek için çabaladığını söyledi.
PARTİYİ GERİ ALMANIN HESABINDA
'Kemalciler'in yerel seçim sonrası olağanüstü kurultay çağrısı yaparak partiyi geri almanın hesabında olduğunu söyleyen Saymaz, "Kılıçdaroğlu bile partisinin başkan adaylarını destekleyeceğine başarısızlık senaryoları üzerine tahmin yaparak, "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız" diyebiliyor. İmamoğlu, Kılıçdaroğlu kliğine karşı da yarışıyor" şeklinde konuştu.
"CHP'NİN YAKASINDA DÜŞ"
Kılıçdaroğlu'nun "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız" sözlerine Ekrem İmamoğlu'na yakınlığıyla bilinen fondaş Bahar Feyzan da tepki gösterdi.
Kılıçdaroğlu'nun partiyi mezhep partisi yapma hevesinde olduğunu öne süren Feyzan, "Hangi sıfatla? Partiyi mezhep partisi yapamadınız hevesiniz kursağınızda mı kaldı? Alevi olmayanın görev alamadığı CHP'den, inancına bakmaksızın görev alan CHP zorunuza mı gitti? Türkiye siyaset tarihinin en karanlık ve en utanmaz eski genel başkanı olarak tarihe geçme utancı da size yetmiyor anlaşılan… Türkiye'nin ve CHP'nin yakasından düşün" dedi.
"79 YAŞINDA KENARDA BEKLİYOR ISINMAYA DEVAM EDİYOR"
Ekrem İmamoğlu'nun okul arkadaşı olan Fatih Portakal da Kılıçdaroğlu'nu hedefe koyan isimler arasında yer aldı.
Portakal, "Kılıçdaroğlu, kenarda bekliyor şu an yedekte. 79 yaşında ısınmaya devam ediyor umarım o da hep yedekte kalmaya devam eder" sözleriyle Bay Bay Kemal'in kurultay hazırlıklarına dikkat çekti.
Gelelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan odaklı hamlelerine;
Tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturan Kılıçdaroğlu CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünerek tüm planlarını bu doğrultuda yapıyor.
Özellikle Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye niyetli olduğu bilinen Kemal Kılıçdaroğlu, hem parti içindeki gücünü korumaya çalışıyor hem de çeşitli görüşmeler yaparak 1 Nisan'a hazırlanıyor.
"SİYASETİ BIRAKMADIM, BURADAYIM" MESAJI
Kılıçdaroğlu son olarak Ankara'daki 'intikam' üssünden "Siyaseti bırakmadım" açıklamasını yaptı. CHP tabanına ve İmamoğlu-Özel ikilisine "Buradayım" mesajı verdi.
"BU YOLLARI AYNI HEVESLE ÖYLE BİR YÜRÜRÜM Kİ..."
Kılıçdaroğlu 'intikam' çin çıktığı yolda saha çalışmalarına da hız verdi. Geride bıraktığımız günlerde Ankara Yıldız Oto Sanayi Sitesi'nde esnaf ziyareti yapan Kılıçdaroğlu hem Özgür Özel'e hem de Ekrem İmamoğlu'na subliminal mesaj gönderdi.
CHP liderinin arkasında "Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" yazdığı görüldü. Duvardaki bir başka yazıda ise "Her şey çok güzel olacak" ifadeleri dikkat çekti.
KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİ: KURULTAY İHTİMALİ YÜKSEK OLMAYA BAŞLADI
Kemal Kılıçdaroğlu 18 Şubat'ta Aday Tanıtım ve Seçim Bildirgesi Toplantısı'na davet edilmesine rağmen katılmadı. Kılıçdaroğlu'nun ekibi ise "Kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı" çıkışı yaptı.
"1 NİSAN'DA HAREKETE GEÇECEĞİM" MESAJI...
"Bir daha bu yolları aynı hevesle öyle bir yürürüm ki şok olursunuz" mesajı veren Bay Bay Kemal son olarak CHP'nin yerel seçimlerde başarısız olması durumunda hareket geçeceğini ima etti.
Kemal Kılıçdaroğlu, "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız. Aday belirleme süreci daha sağlıklı olabilirdi. Bu süreçte benim fikrim sorulmadı" dedi.
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