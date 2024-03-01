CHP’de taht savaşları! Kılıçdaroğlu gaza bastı İmamoğlu tayfası ayaklandı! Kurultay yaptırıp koltuğunu geri almanın peşinde...

"79 YAŞINDA KENARDA BEKLİYOR ISINMAYA DEVAM EDİYOR"



Ekrem İmamoğlu'nun okul arkadaşı olan Fatih Portakal da Kılıçdaroğlu'nu hedefe koyan isimler arasında yer aldı.



Portakal, "Kılıçdaroğlu, kenarda bekliyor şu an yedekte. 79 yaşında ısınmaya devam ediyor umarım o da hep yedekte kalmaya devam eder" sözleriyle Bay Bay Kemal'in kurultay hazırlıklarına dikkat çekti.

Gelelim Kemal Kılıçdaroğlu'nun 1 Nisan odaklı hamlelerine;



Tuttuğu ofislerle CHP'ye paralel bir genel merkez oluşturan Kılıçdaroğlu CHP'nin yerel seçimlerden başarısız çıkacağını düşünerek tüm planlarını bu doğrultuda yapıyor.



Özellikle Ekrem İmamoğlu'nu bitirmeye niyetli olduğu bilinen Kemal Kılıçdaroğlu, hem parti içindeki gücünü korumaya çalışıyor hem de çeşitli görüşmeler yaparak 1 Nisan'a hazırlanıyor.