CHP'de 1 Nisan öncesi 'alicengiz oyunu' Kemal Kılıçdaroğlu sinyali verdi | Özgür Özel'e 'Savaş' ayarı...
CHP'de yerel seçimler öncesi iç hesaplaşma ve kaos tavan yaparken 31 Mart gecesi yaşanacak bir mağlubiyet durumunda parti içinde büyük bir karışıklık bekleniyor. Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan'da kurultay kararı için kolları sıvarken, Özgür Özel koltuğunu korumanın peşine düştü. Yerel seçimlerde CHP’nin başarısız olması durumunda, Kemal Kılıçdaroğlu başarısızlığın tartışılacağını ve masaya yatırılıp değerlendirileceğini açıkladı. Öte yandan Özgür Özel'e Lütfü Savaş göndermesinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Lütfü Savaş çok yıpratıldı. Aday belirlediyseniz arkasında duracaksınız. Bu kadar yıpratılması doğru değil" ifadelerini kullandı.
Yerel seçimlere artık çok az bir süre kalırken CHP'de iç hesaplaşma ve kaos her geçen gün daha da büyüyor.
Özgür Özel koltuğunu sağlama almak isterken Kemal Kılıçdaroğlu da geri dönüş için fırsat kolluyor.
Bir tarafta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendi ikballeri doğrultusunda CHP'yi dizayn etmeye çalışırken, diğer tarafta ise genel başkanlık koltuğuna oturan Özgür Özel 'eş başkan' konumuna düşmüş durumda.
CHP'DE 1 NİSAN TELAŞI! KEMAL KILIÇDAROĞLU KOLLARI SIVADI
CHP güç savaşında savrulurken, devrik lider konumuna düşen Kemal Kılıçdatoğlu tutuğu ofislerde 1 Nisan için tam gaz hazırlıklarını sürdürmeye devam ediyor.
Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'dan "Siyaseti bırakmadım mesajı verirken, ekibi ise CHP medyasına verdiği demeçlerde "Farklı bakış açıları çok var ve öyle ya da böyle bir kurultay süreci ihtimali yüksek olmaya başladı" değerlendirmesi ile fitili ateşledi.
İMAMOĞLU'NDAN ALİCENGİZ OYUNU
Diğer taraftan Özgür Özel'i koltuktan atarak CHP'de kendi yerini hazırlamaya çalışan Ekrem İmamoğlu da tüm ekibini ve belediye bütçesini kurultay hazırlıkları için kullandığı konuşuluyor.
KURULTAY ÖNCESİ 'ÖZEL' AYAR
Bu durumun farkında olan Özgür Özel, intikam için sahaya inen Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İmamoğlu'nu da hedefe koydu. Özel, "CHP'de genel başkanı delegeler ya da parti içi dengeler değil, kamuoyu belirler. Bunu yüz kere söyledim. Eğer biz kamuoyu desteğini kaybedersek her şey olur ama biz kamuoyu desteğini kaybetmeyiz" iddiasında bulundu.
Parti içinde, kurultayı hazmedemeyenlerin ve saçma sapan tavır içinde olanların bulunduğunu söyleyen Özel, "1 Nisan'ı bekleyenler, üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar" dedi.
1 NİSAN'I İŞARET ETTİ
Tüm bu yaşananların ardında intikam için hazırlıklarını sürdüren Kemal Kılıçdaroğlu, bir televizyon kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kendisine yönelik davetlerin olduğunu ancak katılmanın doğru olmayacağını söyleyen Kemal Kılıçdaroğlu, siyasete dönmek için ise 1 Nisan'ı işaret etti.
BAŞARISIZ OLURSA TARTIŞILIR
Yerel seçimlerde CHP'nin başarısız olması durumunda, Kemal Kılıçdaroğlu başarısızlığın tartışılacağını ve masaya yatırılıp değerlendirileceğini açıkladı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU'NDAN ÖZEL'E LÜTFÜ SAVAŞ GÖNDERMESİ
CHP'nin aday belirleme sürecinde de başarısız olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, "Lütfü Savaş çok yıpratıldı. Aday belirlediyseniz arkasında duracaksınız. Bu kadar yıpratılması doğru değil" ifadelerini kullandı.
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