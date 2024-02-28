CHP’de 1 Nisan öncesi ’alicengiz oyunu’ Kemal Kılıçdaroğlu sinyali verdi | Özgür Özel’e ’Savaş’ ayarı...

İMAMOĞLU'NDAN ALİCENGİZ OYUNU

Diğer taraftan Özgür Özel'i koltuktan atarak CHP'de kendi yerini hazırlamaya çalışan Ekrem İmamoğlu da tüm ekibini ve belediye bütçesini kurultay hazırlıkları için kullandığı konuşuluyor.

KURULTAY ÖNCESİ 'ÖZEL' AYAR

Bu durumun farkında olan Özgür Özel, intikam için sahaya inen Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra İmamoğlu'nu da hedefe koydu. Özel, "CHP'de genel başkanı delegeler ya da parti içi dengeler değil, kamuoyu belirler. Bunu yüz kere söyledim. Eğer biz kamuoyu desteğini kaybedersek her şey olur ama biz kamuoyu desteğini kaybetmeyiz" iddiasında bulundu.



Parti içinde, kurultayı hazmedemeyenlerin ve saçma sapan tavır içinde olanların bulunduğunu söyleyen Özel, "1 Nisan'ı bekleyenler, üç beş hazımsız avuçlarını yalarlar" dedi.