Özgür Özel'den CHP il başkanlarına "din" talimatı: Dini konulara girmeyin! Kılıçdaroğlu'ndan "1 Nisan" açıklaması

CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY HAZIRLIĞI

Bir yandan da 1 Nisan da önemli. Sembolik önemi de var. Yerel seçim sonrasında CHP için belki de en çok önem arz eden gün 1 Nisan. Yerel seçimin sonlanmasıyla birlikte özellikle parti içi muhalefetin olası bir seçim yenilgisi ile birlikte düğmeye basacağı ve olağanüstü kurultay için imza toplayacağı ifade ediliyor. Partide bu yönde bir hazırlık olduğunu kesin olarak biliyoruz.