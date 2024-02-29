Özgür Özel'den CHP il başkanlarına "din" talimatı: Dini konulara girmeyin! Kılıçdaroğlu'ndan "1 Nisan" açıklaması
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li il başkanlarını "dini konulara girmeyin" diye uyardı. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 1 Nisan açıklaması geldi. CHP'de olağanüstü kurultay hazırlığı var mı? Kılıçdaroğlu sahaya inmemesiyle ilgili ne dedi? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş son kulis bilgilerini aktardı.
Genel merkezde 81 il başkanı ile bir araya gelen CHP Genel Başkanı Özgür Özel, başkanlardan seçim çalışmaları sırasında dini konulara girmemelerini istedi.
Özel, basına kapılan geçen toplantıda il başkanlarına bol bol talimat verdi. A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş detayları aktardı.
İşte o açıklamalardan satır başları;
CHP Genel Başkanı Özgür Özel bu hafta partide grup toplantısının ardından genel merkezde 81 ilden gelen il başkanlarıyla bir araya geldi. Yerel seçim öncesi kritik bir toplantıydı. İllerdeki yerel seçim çalışmasının başında il başkanları yer alıyor ve onlara vereceği mesajlar da tabii ki önemli.
"DİNİ KONULARDA YORUM YAPMAYIN"
Özellikle yerel seçimlere daha çok çalışmaları gerektiklerini ifade etti Özel. Her seçim döneminde CHP'de dini konularda partililerden yorum yapmamaları isteniyor.
KILIÇDAROĞLU'NUN İZİNDE
Yine Kılıçdaroğlu döneminde de özellikle milletvekillerine ve il başkanlarına da bu yönde talimatlar gidiyordu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu anlamda Kılıçdaroğlu'nun izinden gidiyor. Dini konularda ve toplumun hassasiyet gösterdiği konularla ilgili çok da fazla yorum yapmamaları konusunda kendilerine tavsiyelerde ve uyarılarda bulundu.
CHP'DE OLAĞANÜSTÜ KURULTAY HAZIRLIĞI
Bir yandan da 1 Nisan da önemli. Sembolik önemi de var. Yerel seçim sonrasında CHP için belki de en çok önem arz eden gün 1 Nisan. Yerel seçimin sonlanmasıyla birlikte özellikle parti içi muhalefetin olası bir seçim yenilgisi ile birlikte düğmeye basacağı ve olağanüstü kurultay için imza toplayacağı ifade ediliyor. Partide bu yönde bir hazırlık olduğunu kesin olarak biliyoruz.
ÖZEL PARTİ İÇİ MUHALEFETİ HEDEF ALDI
Yerel seçim sonuçları önemli. Eğer önceki seçimlerde yani 2019 seçimlerinde alınan başarının gerisinde kalırsa CHP'nin mevcut yönetimi yani 11 büyükşehir belediyesinden birkaçı kaybedilirse CHP'de olağanüstü kurultayın kaçınılmaz olacağı belirtiliyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bu çalışmaları perde arkasında yapılan görüşmeleri bildiği için iki gün üst üste hazımsızlık diyerek parti içi muhalefeti hedef almıştı.
HODRİ MEYDAN
Parti içi muhalefet de biz CHP Genel Başkanı Özel'in ifade ettiği gibi 3-5 hazımsız değiliz biz partinin yarısıyız gerekirse 31 Mart sonrasında olağanüstü kurultayı toplayabilecek güce sahibiz diyorlar.
KILIÇDAROĞLU'NU ÖZLEYEN PARTİLİLER VAR
Kılıçdaroğlu Ankara'da ofisinde. Çok sayıda ziyaretçisi var. Kendisinin yeniden genel başkanı olması için bir baskının da söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Yani Kılıçdaroğlu'nu özleyen partililer de var.
İSTİFA EDENLERE MESAJ
Ancak Kılıçdaroğlu'nun özellikle son dönemde partide yaşanan istifalarla ilgili vermiş olduğu mesaj önemliydi. Parti içinde kalın ve mücadelenize devam edin diyor Kemal Kılıçdaroğlu.
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