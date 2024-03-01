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Başkan Erdoğan'dan Antalya'da Diplomasi Forumu'nda peş peşe önemli görüşmeler

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Giriş Tarihi: 01.03.2024 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
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Başkan Erdoğan’dan Antalya’da Diplomasi Forumu’nda peş peşe önemli görüşmeler

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu kapsamında temaslarına başladı. Erdoğan, Türkmenistan Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi. Görüşmede Berdimuhamedov, Başkan Erdoğan'a Fahri Aksakallı ünvanını takdim etti. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, "Erdoğan, Türkmenistan ile tüm alanlarda iki ülkeye de kazandıracak karşılıklı adımların artarak sürdürülmesi ve iki ülke arasındaki ticaret hacminin 5 milyar dolar seviyesine ulaştırılması için gayretlerin artırılması gerektiğini belirtti." denildi. İki ülke arasında 3 alanda imzalar atıldı. Erdoğan, bu görüşmenin ardından Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev ile görüştü.

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