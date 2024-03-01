CHP’de fotoğraf krizi! Özgür Özel yerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun fotoğrafını duvarda! Amir odasından gönderme...

1 NİSAN SAVAŞI

Koltuğu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan'da geri dönüş planları yaparken Özgür Özel ise "1 Nisan'ı bekleyenler avuçlarını yalar" diyerek hem İmamoğlu'na hem de Kılıçdaroğlu'na "Genel Başkan benim" mesajı vermeye çalıştı.