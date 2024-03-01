CHP'de fotoğraf krizi! Özgür Özel yerine Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafını duvarda! Amir odasından gönderme...
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP içinde yaşanan iç karışıklık yerini kavgaya bırakırken Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu arasındaki sürtüşme de tavan yapmış durumda. Özellikle Kılıçdaroğlu kurultay için sinyali çakarken Kılıçdaroğlu'na yakın bir grup CHP'li milletvekili, Özgür Özel'in karşı çıkmasına rağmen CHP TBMM İdare Amiri seçilen Uğur Bayraktutan'ın odasından poz verdi. Verilen pozda duvarda olan Kılıçdaroğlu fotoğrafı da Özel'i kızdırdı. İşte detaylar...
Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP'de büyük bir güç savaşı yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu geri dönüş için sinyaller verirken Özgür Özel koltuğu korumanın derdinde.
1 NİSAN SAVAŞI
Koltuğu kaptıran Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan'da geri dönüş planları yaparken Özgür Özel ise "1 Nisan'ı bekleyenler avuçlarını yalar" diyerek hem İmamoğlu'na hem de Kılıçdaroğlu'na "Genel Başkan benim" mesajı vermeye çalıştı.
KILIÇDAROĞLU SİNYALİ ÇAKTI İMAMOĞLU TAYFASI AYAKLANDI
Son olarak "Yerel seçimlerde başarısızlık olursa oturup tartışacağız" çıkışını yapan Kılıçdaroğlu'na Ekrem İmamoğlu yandaşı gazeteciler Kılıçdaroğlu'nu "alevilik" üzerinden hedef alarak karşılık vermeye çalıştı.
KEMAL KILIÇDAROĞLU YANDAŞLARINDAN "FOTO" MESAJ!
Özel-Kılıçdaroğlu-İmamoğlu savaşı CHP TBMM İdare Amiri odasına taşındı.
Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen bir grup CHP'li milletvekili, Özgür Özel'in karşı çıkmasına rağmen CHP TBMM İdare Amiri seçilen Uğur Bayraktutar'ın odasından poz verdi.
İDARE AMİRİN ODASINDA KILIÇDAROĞLU FOTOĞRAFI
Verilen pozda bir detay gözlerden kaçmadı. CHP, TBMM İdare Amiri Bayraktutar'ın odasında Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının yanı sıra Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı olduğu görüldü.
Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafının kadraja alınması Özgür Özel'e ve Ekrem İmamoğlu'na direkt mesaj olarak yorumlandı. Öyle ki Kılıçdaroğlu'nun kendisine yakın milletvekillerine "1 Nisan'a hazırlanın mesajı" verdiği biliniyor.
HANGİ VEKİLLER ORADA?
Söz konusu fotoğrafta CHP TBMM İdare Amiri Uğur Bayraktutan ile birlikte, İstanbul Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Adana Milletvekili Orhan Sümer, Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, Ankara Eski Il Başkanı Ali Hikmet Akıllı ve Genel Merkez Avukatı Ömer Koçak yer aldı.
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