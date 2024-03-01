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CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı'nın hazımsızlığı diline vurdu! AK Parti seçmenine skandal hakaret furyası: Cahil, beter ol...

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Giriş Tarihi: 01.03.2024 Güncelleme Tarihi: 01.03.2024
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CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı’nın hazımsızlığı diline vurdu! AK Parti seçmenine skandal hakaret furyası: Cahil, beter ol...

Türkiye yerel seçimlere adım adım ilerlerken CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, algı operasyonları için kolları sıvadı. Vatandaşların AK Parti'ye oy vermesine hazmedemeyen Yandaş'ın hazımsızlığı adeta diline vurdu. AK Parti seçmenine "cahil" diyerek hakaretler savuran Yandaş, "Rakamlara şaşırıyorum anketlerde yüzde 40 diyor İstanbul'da. İstanbul'da yüzde 40'sa beter ol dersin yani ne istiyorsan yap." diyerek skandal ifadeler kullandı.

Türkiye, 31 Mart yerel seçimlere adım adım ilerlerken CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı, algı operasyonları için harekete geçti.

Seçime kısa bir süre kala muhalefet çevresinde kullanılan dil hareket ve küfürlere dönüştü. Skandal açıklamalarıyla bilinen CHP yandaşı Can Ataklı, bu kez AK Parti seçmenine hakaretler etti.

"ÜÇ KURUŞ AVANTA VERİNCE..."
Ana haber bülteninde konuşan Can Ataklı, AK Parti'ye oy veren vatandaşları "cahil" diyerek aşağıladı. "Bunlara üç kuruş avanta verince..." diyerek sözlerine devam eden Ataklı, muhalefete de "Niye bu insanlar hala AK Parti diyor öğreneceksiniz" sözleri ile seslendi.

"İSTANBUL'DA YÜZDE 40'SA BETER OL"
Ataklı şu ifadeleri kullandı: "Bunca eziyet, bunca yoksulluk, bunca baskı, adam AK Parti diyor.

Rakamlara şaşırıyorum anketlerde yüzde 40 diyor İstanbul'da. İstanbul'da yüzde 40'sa beter ol dersin yani ne istiyorsan yap."

14 MAYIS VE 28 MAYIS SEÇİMLERİNDE DE "ATAK" GEÇİRMİŞTİ
Öte yandan hatırlanacağı üzere 14 Haziran 2023 tarihinde de 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinden sonra çifte hezimete uğrayan muhalefet yenilgiye uğramıştı. Yandaş gazeteci Can Ataklı, cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhalefetin kazandığını iddia etmişti.

Meral Akşener'in masayı dağıtmasında Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın etkisi olduğunu belirten Ataklı, Akşener'in duygularına esir olduğunu dile getirmişti.

"SEÇİMİ MUHALEFET KAZANDI, O KONUDA ÇOK İDDİALIYIM"
Ataklı, açıklamasında "Fazla gürültü yapmadan masadan çekilse belki de 'İmamoğlu'nu aday yapalım' kararı çıkar mıydı? Sonuç bugün öylemi olurdu bilmiyorum. Ama bir şey oldu. Onun bedeli de İYİ Parti için ağır oldu. Ama dediğim gibi seçimleri kesinlikle muhalefet kazandı. Hem de böyle 55'e 45 falan. O konuda çok iddialıyım ama kanıtlama şeyimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

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