CHP yandaşı gazeteci Can Ataklı’nın hazımsızlığı diline vurdu! AK Parti seçmenine skandal hakaret furyası: Cahil, beter ol...

"SEÇİMİ MUHALEFET KAZANDI, O KONUDA ÇOK İDDİALIYIM"

Ataklı, açıklamasında "Fazla gürültü yapmadan masadan çekilse belki de 'İmamoğlu'nu aday yapalım' kararı çıkar mıydı? Sonuç bugün öylemi olurdu bilmiyorum. Ama bir şey oldu. Onun bedeli de İYİ Parti için ağır oldu. Ama dediğim gibi seçimleri kesinlikle muhalefet kazandı. Hem de böyle 55'e 45 falan. O konuda çok iddialıyım ama kanıtlama şeyimiz yok." ifadelerini kullanmıştı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN