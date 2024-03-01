Dünyanın utanç tablosu! İnsanlığa bir kez daha gölge düştü: AP’de işgalci İsrail’e silah ihracatını durdurmaya yönelik karara ret

Sol Grup tarafından X sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, grup üyeleri, dün AP Genel Kurulunda oylanan "ortak dış ve güvenlik politikasının uygulanması" konusunda hazırlanan 2023 raporuna yeni bir madde eklenmesini talep etti.

Oylamaya katılan 534 milletvekilinden, yüzde 73'üne karşılık gelen 393'ü maddenin rapora eklenmesine aleyhte oy kullandı.