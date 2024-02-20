CHP'de çarşı pazar karıştı! Cemal Canpolat ile Sevinç birbirine girdi: "Utanmaz herif ahlaksız" | Canpolat İmamoğlu'nu bombaladı: Babasının doktorunu aday yaptı
Türkiye 31 Mart 2024'te gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere giderayak CHP içerisindeki binbir kaos, kavga ve dövüşe şahitlik ediyor. Son olarak CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat ile CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yakınlığıyla bilinen gazeteci Şaban Sevinç katıldığı canlı yayında birbirine girdi. İkili arasındaki tartışma kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan CHP'ye ilişkin bomba açıklamalarda bulunan Canpolat, Ekrem İmamoğlu'nun babasının doktorunun Bakırköy Belediye Başkanlığına aday olduğunu söyledi. İşte detaylar...
Türkiye, yerel seçimlere giderayak CHP içerisindeki kaos, kavga hız kesmeden devam ediyor.
Parti tabanının oldukça rahatsız olduğu kaos durumu canlı yayınlara sıçradı. 31 Mart seçimlerinin konuşulduğu programda Canpolat, bir tasfiye hareketinin olduğunu ve bugünden itibaren de konuyu noktaladığını 31 marta kadar da konu hakkında konuşmayacağını dile getirdi.
CANLI YAYINDA BİRBİRLERİNE GİRDİLER
Son olarak CHP İstanbul eski İl Başkanı Cemal Canpolat ile CHP'li İBB Başkanı'na yakınlığıyla bilinen Şaban Sevinç arasında canlı yayında birbirine girdi.
"SEN GÖREVİNİ SAHİBİNE KARŞI YAPTIN"
CHP'li İBB Başkanı'na yakınlığıyla bilinen Şaban Sevinç, "Seçimi kaybedecek kurultay mı çağıracaksınız?" sorusunu sordu. Bunun üzerine sinirlenen CHP İstanbul Eski İl Başkanı Cemal Canpolat, "O senin tahriklerindir. Ben senin tahriklerine artık gelmem. Çünkü bir sefer geldim. Ağzım yandı. Sen görevini sahibine karşı yaptın." dedi.
"UTANMAZ HERİF, AHLAKSIZ"
Sevinç ise "Sen de sahibine karşı görevini yapıyor musun? Senin sahibin kim Cemal Canpolat? Senin kim güdüleyip soktu buraya? Ayıp ayıp... Bak aramızda bir hukuk var. Benim sahibim olacak adam anasından doğmadı. Utanmaz herif, ahlaksız" ifadelerini kullandı. Tartışma moderatörün araya girmesiyle sonlandı.
İMAMOĞLU'NUN KİRLİ ÇAMAŞIRLARINI DÖKTÜ
Öte yandan CHP'nin yüksek oy oranına sahip olduğu ilçelerden olan Bakırköy'e ise Ayşegül Ovalıoğlu aday gösterilmişti. Ovalıoğlu ile ilgili dikkat çeken gerçeği ise CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat verdiği çarpıcı açıklamalarıyla İmamoğlu'nun kirli çamaşırlarını döktü.
"BABANIN REFERANS VERDİĞİ DOKTORU BAKIRKÖY'E ADAY GÖSTERİYORSUN"
CHP'ye ilişkin bomba açıklamalarda bulunan Canpolat, Ekrem İmamoğlu'nun babasının doktorunun Bakırköy Belediye Başkanlığına aday olduğunu söyledi.
"EKREM İMAMOĞLU'NUN BABASININ DOKTORU"
Cemal Canpolat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Bakırköy'de 17 tane aday var. Seni destekleyen adaylar var. Mesela Ali Rıza Akyüz var, seni destekledi. Benim 30 yıllık arkadaşım. İl kongresinde Ekrem Bey'i desteklediğini söyledi, bari onu koy. Kadın başkan mı arıyorsun ilçe başkanını koy. Başarılı bir ilçe başkanıdır. Kimi koyuyorsun? Babanın referans verdiği doktoru getiriyorsun, Bakırköy'e aday gösteriyorsun. Ekrem İmamoğlu'nun babasının doktoru."
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