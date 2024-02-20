CHP'de çarşı pazar karıştı! Cemal Canpolat ile Sevinç birbirine girdi: "Utanmaz herif ahlaksız" | Canpolat İmamoğlu'nu bombaladı: Babasının doktorunu aday yaptı

"UTANMAZ HERİF, AHLAKSIZ"

Sevinç ise "Sen de sahibine karşı görevini yapıyor musun? Senin sahibin kim Cemal Canpolat? Senin kim güdüleyip soktu buraya? Ayıp ayıp... Bak aramızda bir hukuk var. Benim sahibim olacak adam anasından doğmadı. Utanmaz herif, ahlaksız" ifadelerini kullandı. Tartışma moderatörün araya girmesiyle sonlandı.