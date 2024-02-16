CHP’li Gürsel Tekin’den Özel ve İmamoğlu’na canlı yayında salvo: Destek olmam! Bunlar çürümüş adamlar...

"BUNLAR ÇÜRÜMÜŞ ADAMLAR"

Katıldığı canlı yayında, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek olacak mısınız?" sorusu üzerine CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Bunlar "Bunlar değişimci değil çürümüş adamların ne desteği olacakta ben onlara ne destek olacağım" dedi.

"NEREYİ BİLİYORSUN?"

Sözlerinin devamında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e tepkisini sürdüren Tekin, "İl desteği olduğunda insanların, arkadaşlarımızın, İstanbul'u karış karış bilen, İstanbul'u sokak sokak bilen, mahalle mahalle bilen arkadaşlarımıza kimse bugüne kadar soru sormadı. Burada ihtiyacımız var denmedi. Nereyi biliyorsun? İstanbul'un bütün muhtarları CHP deyince sadece beni tanırlar. O arkadaşların böyle bir sorunu olduğunu sanmıyorum" ifadelerin kullandı.