CHP'li Gürsel Tekin'den Özel ve İmamoğlu'na canlı yayında salvo: Destek olmam! Bunlar çürümüş adamlar...
CHP'nin Esenyurt adayı olacağı konuşulan CHP'nin eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Özel ve İmamoğlu ikilisine yüklenerek partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Tekin katıldığı canlı yayında, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek olacak mısınız?" sorusu üzerine Tekin, Özel ve İmamoğlu'nu bir kez daha topa tuttu. Tekin "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar... Ben onlara ne destek olacağım." ifadelerini kullandı.
GÜRSEL TEKİN İSTİFA ETTİ
CHP'nin Esenyurt'tan başkan adayı göstereceği konuşulan partinin ağır başlarından Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini açıkladı.
"PARTİDE AHBAP-ÇAVUŞ İLİŞKİSİ HAKİM"
Geçtiğimiz günlerde CHP'den "Partimiz ahbap-çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür." diyerek partisinden istifa eden Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i yerden yere vurdu.
"BUNLAR ÇÜRÜMÜŞ ADAMLAR"
Katıldığı canlı yayında, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek olacak mısınız?" sorusu üzerine CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Bunlar "Bunlar değişimci değil çürümüş adamların ne desteği olacakta ben onlara ne destek olacağım" dedi.
"NEREYİ BİLİYORSUN?"
Sözlerinin devamında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e tepkisini sürdüren Tekin, "İl desteği olduğunda insanların, arkadaşlarımızın, İstanbul'u karış karış bilen, İstanbul'u sokak sokak bilen, mahalle mahalle bilen arkadaşlarımıza kimse bugüne kadar soru sormadı. Burada ihtiyacımız var denmedi. Nereyi biliyorsun? İstanbul'un bütün muhtarları CHP deyince sadece beni tanırlar. O arkadaşların böyle bir sorunu olduğunu sanmıyorum" ifadelerin kullandı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Pınar Deniz'in günde -1 KG garantili diyeti! Yargı'nın Ceylin'i adeta iğne ipliğe döndü!
- Esra Erol mehdi olayı nedir? Mehdi olduğu iddia edilen Mustafa Çabuk kimdir, kaç yaşında, akıl hastası mı?
- MEB EKYS 2024 sınavı ne zaman saat kaçta? EKYS kaç soru, kaç dakika? Sınavda hangi konular çıkacak?
- Galatasaray-Sparta Prag maçı hangi kanalda? GS-Sparta Prag mücadelesi şifresiz mi yayınlanacak? 15 Şubat Perşembe TV8,5 yayın akışı...
- Deadpool 3 vizyon tarihi 2024 | Deadpool & Wolverine ne zaman çıkacak, çıktı mı? Oyuncu kadrosunda kimler var? İşte konusu ve fragman detayları
- 5750-5900 gün EYT'siz sigorta girişi+prim yöntemi açığa çıktı! Erken emeklilikte yeni haber geldi
- MSÜ sınav yerleri belli oldu mu, ne zaman açıklanacak? osym.gov.tr 2024 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı
- Sabahları 1 kaşık tüketmek yeterli! Bağırsaklarınızı makine gibi yapacak formül...
- 39'luk Aslı Enver diyeti! Makine gibi cayır cayır yağ yaktı! Tek yöntemle 34 beden olmanın sırrı...
- Taceddin Noyan tarihte kimdir, kim öldürdü? Kuruluş Osman Melih Çardak kimdir, kaç yaşında, oynadığı diziler neler?
- Kuruluş Osman 149. bölüm fragmanı geldi mi? 14 Şubat ATV Kuruluş Osman 148. bölüm tamamını, tek parça izle!
- Yarın okul var mı, yok mu? Şanlıurfa, Antalya, Elazığ, Erzincan... 15 Şubat Perşembe okullar tatil mi, tatil edilecek mi? MEB-VALİLİK açıklamaları...