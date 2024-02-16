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CHP'li Gürsel Tekin'den Özel ve İmamoğlu'na canlı yayında salvo: Destek olmam! Bunlar çürümüş adamlar...

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Giriş Tarihi: 16.02.2024
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CHP’li Gürsel Tekin’den Özel ve İmamoğlu’na canlı yayında salvo: Destek olmam! Bunlar çürümüş adamlar...

CHP'nin Esenyurt adayı olacağı konuşulan CHP'nin eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin sosyal medyadan yaptığı açıklamayla Özel ve İmamoğlu ikilisine yüklenerek partisinden istifa ettiğini duyurmuştu. Tekin katıldığı canlı yayında, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek olacak mısınız?" sorusu üzerine Tekin, Özel ve İmamoğlu'nu bir kez daha topa tuttu. Tekin "Bunlar değişimci değil çürümüş adamlar... Ben onlara ne destek olacağım." ifadelerini kullandı.

Türkiye yerel seçimlere giderayak CHP'de projelerin konuşulması gereken şu süreçte en çok parti için hesaplaşma ve kaos gündemden düşmüyor.

KRİZ SERİSİ BİTMEK BİLMİYOR

İzmir ve Çankaya gibi yerlerde aday belirleme sürecinde büyük krizler yaşayan CHP'de bir büyük kriz daha patlak verdi.

GÜRSEL TEKİN İSTİFA ETTİ

CHP'nin Esenyurt'tan başkan adayı göstereceği konuşulan partinin ağır başlarından Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla CHP'den istifa ettiğini açıkladı.

"PARTİDE AHBAP-ÇAVUŞ İLİŞKİSİ HAKİM"

Geçtiğimiz günlerde CHP'den "Partimiz ahbap-çavuş, eş, dost, akraba ilişkilerinin her düzeyde belirleyici olduğu bir yapı haline dönüşmüştür." diyerek partisinden istifa eden Gürsel Tekin, Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'i yerden yere vurdu.

"BUNLAR ÇÜRÜMÜŞ ADAMLAR"

Katıldığı canlı yayında, "İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na destek olacak mısınız?" sorusu üzerine CHP eski Genel Sekreteri Gürsel Tekin, Bunlar "Bunlar değişimci değil çürümüş adamların ne desteği olacakta ben onlara ne destek olacağım" dedi.

"NEREYİ BİLİYORSUN?"

Sözlerinin devamında Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'e tepkisini sürdüren Tekin, "İl desteği olduğunda insanların, arkadaşlarımızın, İstanbul'u karış karış bilen, İstanbul'u sokak sokak bilen, mahalle mahalle bilen arkadaşlarımıza kimse bugüne kadar soru sormadı. Burada ihtiyacımız var denmedi. Nereyi biliyorsun? İstanbul'un bütün muhtarları CHP deyince sadece beni tanırlar. O arkadaşların böyle bir sorunu olduğunu sanmıyorum" ifadelerin kullandı.

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