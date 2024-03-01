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CHP İzmir adayı Cemil Tugay Kandil'in partisi DEM'e selam çaktı: İttifak yapma özgürlüğümüz var kimse hesap soramaz

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Giriş: 01.03.2024 23:19
CHP ile DEM Parti yerel seçimlere kol kola giderken özellikle İstanbul'da çok sayıda ilçede anlaşma sağlandı. Türkiye'nin farklı bölgelerinde de iki parti arasında anlaşma zemini oluşurken CHP'nin İzmir adayı Cemil Tugay'dan ittifaka ilişkin flaş bir çıkış geldi. Tugay katıldığı canlı yayında DEM Parti dahil tüm partililer ittifak yapma özgürlüğümüz var. Kimse niye ittifak yaptınız diyemez" diyerek Kandil'e selam çaktı.
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