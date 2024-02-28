CHP-DEM arasında İstanbul krizi mi? DEM Partili kaynak: CHP’nin marabası değiliz

Ne İstanbul'da ne de herhangi bir yerde CHP lehine aday çekilmesi yok tam tersi belki şu anda destek verdiğimiz bir iki yerde bile farklı davranılabilir. Esenyurt bile sıkıntıya girebilir birkaç günde çok farklı şeyler olabilir.

Yapılan bu açıklamalar acaba danışıklı dövüş mü bu yönünde yapılan değerlendirmeler de var.