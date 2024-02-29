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Özgür Özel'den CHP il başkanlarına "din" talimatı: Dini konulara girmeyin! Kılıçdaroğlu'ndan "1 Nisan" açıklaması

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.02.2024 10:06
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP'li il başkanlarını "dini konulara girmeyin" diye uyardı. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan 1 Nisan açıklaması geldi. CHP'de olağanüstü kurultay hazırlığı var mı? Kılıçdaroğlu sahaya inmemesiyle ilgili ne dedi? A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş son kulis bilgilerini aktardı.
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