Halk TV’de İzmir isyanı! Muhalif Emin Çapa haykırdı: İzmirliler muhalefetten bezmiş durumda

Halk TV'de Şirin Payzın'ın sunduğu Sözüm Var programında, yerel seçim gündemi masaya yatırıldı.

Programın konuklarından Emin Çapa, İzmir'deki yerel seçim kapsamında son gelişmeler konuşulurken söz aldı.

İzmir ziyaretinden bahseden Çapa, İzmir halkının mesajlarını dile getirdi.

"BİLİYORUM YETER ARTIK DİYORSUNUZ"

İzmirlilerin muhalefetten bezmiş bir durumda olduğunu söyleyen Çapa, şöyle konuştu:

"Muhalefet var ya da yok. Muhalefeti eleştirelim ya da eleştirmeyelim ama bu ülke bizim. Seçmenin kendi sorumluluğunu da elini vicdanına koyarak mecburen… Biliyorum yeter artık diyorsunuz.