Ekrem İmamoğlu'ndan bir skandal daha! Özel kalemi Kadriye Kasapoğlu’na vekil aracı tahsis etti
Türkiye yerel seçimlere adım adım ilerlerken İstanbul'a hizmet dışında algı ve operasyon peşine düşen Ekrem İmamoğlu, İBB'yi batırmak için elinden geleni yapıyor. Son olarak Ekrem İmamoğlu'nun özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a Meclis tarafından tahsis edilen "vekil araç kartını" kullandığı ortaya çıktı. AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a, "Eskiden Kia bir arabaya binerdin, sen Ekrem İmamoğlu ile aran iyi olduktan sonra hangi arabalara biner oldun? Çık, bunları bir anlat" diyerek tepki gösterdi.
Göreve geldiği günde itibaren yandaşa ihale kıyağı ile İstanbul'daki ulaşım sistemini çökerten, İstanbulluları yalan vaatlerle kandıran CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu vatandaşları adeta çileden çıkardı.
Bununla da yetinmeyen İmamoğlu, İBB'yi batırmak için elinden geleni yapıyor. Son olarak İmamoğlu'nun yandaşa kıyağı bir kez daha patladı.
ÖZEL KALEME VEKİL ARAÇ KARTI
Ekrem İmamoğlu'nun İmamoğlu'nun özel kalem müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a Meclis tarafından tahsis edilen "vekil araç kartını" kullandığı ortaya çıktı.
AK PARTİ BAŞKANVEKİLİ SKANDALI ORTAYA ÇIKARDI
İddiayı ortaya atan AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'a, "Eskiden Kia bir arabaya binerdin, sen Ekrem İmamoğlu ile aran iyi olduktan sonra hangi arabalara biner oldun? Çık, bunları bir anlat" çıkışı yaptı.
"İMAMOĞLU'NUN FİNANSÖRLÜĞÜNDEKİ BİR ARABAYA BİNİYOR"
CHP'liler tarafından susturulmaya çalışan Gökçek, sözlerine devam ederek "Gökhan Beyciğim, bak, sana bir şey anlatıyorum. Eğer bana ailemle ilgili laf atacaksan sekreterinin bindiği arabayı anlatacaksın. Senin sekreterin Ekrem İmamoğlu'nun finansörlüğündeki bir arabaya biniyor mu binmiyor mu? Milletin parasını peşkeş çekiyorsunuz" ifadelerini kullandı. Gökçek, "bahsedilen aracın plakasını da verdi ve "34 DBC 666, araç kimin? Kim biniyor bu arabaya" diye sordu.
KÜRSÜDE BOMBA İTİRAF
İddiaların odağındaki Günaydın savunma yapmak için çıktığı kürsüde skandal uygulamayı anlattı. Günaydın, şöyle dedi: "Benim 1 tane arabam var. 2006 model Kia. Sekreterim dediği arabaya binmiyor, bir arabaya binmiyor... Benim sekreterim sandığın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının Özel Kalem Müdürü Kadriye Hanım. Benim Meclis'te çalışan sekreterim dışında bir sekreterim yok. Sekreterim olduğunu iddia ettiğin Kadriye Kasapoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin Özel Kalem Müdürüdür."
TRAFİK CEZASI BAHANESİNE SIĞINDI
İtiraflarına itiraf ekleyen Günaydın, "Özel Kalem Müdürü Ekrem İmamoğlu'nu takip ederken çok sayıda trafik cezası ödediği için kendisine plaka korumasını benim üzerimden sağladı" dedi.
"BÜTÜN DELEGELERİNİZİ SATTINIZ"
Gökçek'in, "Delegelere giden paralar sana da mı kalacak? Anlat, onları da anlat. Bütün delegelerinizi sattınız, seni de mi satın aldı" diye laf atınca Günaydın'ın "oğlum, aslanım" gibi seviyesiz bir şekilde karşılık verdiği tutanaklara yansıdı.
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