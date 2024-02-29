Cumhur İttifakı'nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok'tan ucuz su müjdesi!
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, 1 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik çalışmaları kapsamında Polatlı'da STK ve Muhtarlar Buluşması'na katıldı. Altınok, Ankaralıların Türkiye'nin en pahalı suyunu tükettiğini belirterek, "Köylerden su sayaç parası almayacağız. Köylerde suyun metreküpünü 50 kuruşa düşürüyoruz." dedi.
Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimlerine yönelik çalışmaları kapsamında Polatlı'da STK ve Muhtarlar Buluşması'na katıldı.
Burada konuşan Altınok, Ankara'nın Türkiye'nin başkenti olmasının yanı sıra tarımın başkenti de olacağını belirtti.
Ankara'nın Türkiye'nin en pahalı suyunu tükettiğini söyleyen Altınok, seçildikten sonra ilk belediye meclis toplantısında Ankara'da su fiyatlarını yüzde 50 indirme vaadinde bulundu.
Köylülerden kendisine çok şikayet geldiğini aktaran Altınok, "15 bin lira, 25 bin lira, 35 bin lira, hatta 54 bin lira su faturası gösterdiler. Köylerden su saraç parasını almayacağız. Köylerde suyun metreküpünü 50 kuruşa düşürüyoruz." dedi.
MANSUR YAVAŞ'A BOMBARDIMAN
ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren Altınok, "İçme suyu ve kanalı olmayan yüzlerce köyümüz var. 2 yılda Allah nasip ederse kanal ve su problemi olan köyümüz kalmayacak. Hemen paket ihalelerini yapacağız ve bir tane köyümüzün bile problemi kalmayacak. Asfalt ve taş yapacağız, köylümüzün ayağı çamura değmeyecek." diye konuştu.
Altınok, tarıma ciddi destek vereceklerini söyleyerek, "Çiftçilere 500 litre mazot vereceğiz. 2 tondan 5 tona kadar ücretsiz tohum desteği vereceğiz. Milyonlarca köylümüze çiftçimize ata tohumdan ücretsiz fideleri vereceğiz. Büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, tavuk ve arı vereceğiz. Dolayısıyla Ankaramızın evvela bir tarım haritasını çıkaracağız ve planlamasını yapacağız." dedi.
Polatlı'nın soğanının meşhur olduğunu anımsatan Altınok, yerel seçimlerden sonra soğan işleme ünitesi ve tesisi açacaklarını bildirdi.
Altınok, Polatlı'dan Haymana'ya Kurtuluş Savaşı'nın ruhunu yansıtabilmek için açık hava müzesi yapacaklarını, böylelikle buraya birçok yerli ve yabancı turistin gelmesini sağlayacaklarını anlattı.
"HIZLI BİR ŞEKİLDE YÜKSELİYORUZ VE ÖNDEYİZ. GERÇEK ANKETLER BUNU GÖSTERİYOR"
Konuşmasının ardından bir gazetecinin anketlere ilişkin sorusuna Altınok, şu yanıtı verdi:
"Sokaklar 'Altınok' diyor. Yani objektif, net anketler Ankara'da 'Altınok' diyor. Her yeri geziyorum, sokağın nabzı 'Altınok' diyor. Dolayısıyla gerçek anketler 'Altınok' diyor. Hızlı bir şekilde yükseliyoruz ve öndeyiz. Gerçek anketler bunu gösteriyor. Ankaralılar hizmet istiyor artık. Ankara'da otobüs kuyrukları çoğaldı. Ankara buna layık değil. Ankaralı bunu görüyor. Sokaklar inanıyorum ki Ankara'ya hizmet edecek 'Ankara'nın çocuğu Altınok' diyecek."
Altınok, daha sonra esnaf ziyaretinde bulunarak talepleri dinledi, vatandaşlarla sohbet etti.
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