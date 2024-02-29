Cumhur İttifakı’nın ABB Başkan adayı Turgut Altınok’tan ucuz su müjdesi!

MANSUR YAVAŞ'A BOMBARDIMAN

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı eleştiren Altınok, "İçme suyu ve kanalı olmayan yüzlerce köyümüz var. 2 yılda Allah nasip ederse kanal ve su problemi olan köyümüz kalmayacak. Hemen paket ihalelerini yapacağız ve bir tane köyümüzün bile problemi kalmayacak. Asfalt ve taş yapacağız, köylümüzün ayağı çamura değmeyecek." diye konuştu.

Altınok, tarıma ciddi destek vereceklerini söyleyerek, "Çiftçilere 500 litre mazot vereceğiz. 2 tondan 5 tona kadar ücretsiz tohum desteği vereceğiz. Milyonlarca köylümüze çiftçimize ata tohumdan ücretsiz fideleri vereceğiz. Büyükbaş hayvan, küçükbaş hayvan, tavuk ve arı vereceğiz. Dolayısıyla Ankaramızın evvela bir tarım haritasını çıkaracağız ve planlamasını yapacağız." dedi.