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Kirli düşüncelerini daha fazla saklayamadı! CHP'li Ekrem İmamoğlu kendisini tarif etti: İhmal ve ihanetle kirlenmiş İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız

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Giriş Tarihi: 29.02.2024 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
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Kirli düşüncelerini daha fazla saklayamadı! CHP’li Ekrem İmamoğlu kendisini tarif etti: İhmal ve ihanetle kirlenmiş İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız

İstanbul'un başına bela olan CHP yönetimi 'hizmet' kelimesinin ne olduğunu bile bilmeyen bir vaziyette, vatandaşa çile çektiriyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul halkının sıkıntılarıyla uğraşmak, büyükşehirdeki refahı sağlamak yerine 1 Nisan'da CHP Kurultay'ında koltuk peşine düştü. Geçtiğimiz günlerde bir mitingde yaptığı konuşmada CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun sözleri yeniden gündem oldu. Konuşmasında bilinçaltını dışa vuran İmamoğlu "İhmal ve ihanetle kirlenmiş İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız" ifadelerini kullandı.

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldiği günden beri İstanbul halkına zulüm olmaya devam ediyor.

CHP'DE SON DÜZLÜK! 31 MART KURTULUŞ GÜNÜ

İstanbullu artık 31 Mart 2024'te yapılacak 'yerel seçimler'i beklemeye başladı. Araştırma şirketleri ve vatandaşın bitmek bilmeyen 'hizmet' yarası, CHP'nin artık büyükşehir için son dönemine geldiğini gösteriyor.

Göreve geldiği ilk günden itibaren hizmet yerine 'algı' siyasetini seçen Ekrem İmamoğlu'nun 'PR' girişimleri bir bir patlarken, vatandaşlara çektirdiği çile de bitmek bilmiyor.

SELDE TATİL, KARDA BALIKÇI, DEPREMDE KAYAK MERKEZİ

İstanbul'u sel götürürken Fethiye'de deniz, kum güneş keyfi yapan, Megakent kar esareti altındayken 2023 çıkarları için büyükelçilerle balıkçı köşelerinde fiskos yapan, deprem için Elazığ'a gidip akabinde Palandöken'de kayak keyfi yapan İBB Başkanı, toplumun her kesiminden büyük tepkilerle yüzleşti.

FİKRİ NE İSE ZİKRİ DE O

İstanbul ve İstanbullu tarihin en vasat belediyeciliğinden kurtulmak için gün sayarken, geçtiğimiz günlerde mitingde açıklamalarda bulunan CHP'li İmamoğlu'nun sözleri yeniden gündem oldu.

"İHMAL VE İHANETLE KİRLENMİŞ İSTANBUL SEVGİMİZİ KOPYALAYAMAZSINIZ"

Konuşmasında kirli bilinçaltını dışa vuran Ekrem İmamoğlu "İhmal ve ihanetle kirlenmiş İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.

İmamoğlu'nun bu sözleri rezilliğini itiraf etti yorumlarına neden olmuştu.

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