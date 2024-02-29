Kirli düşüncelerini daha fazla saklayamadı! CHP’li Ekrem İmamoğlu kendisini tarif etti: İhmal ve ihanetle kirlenmiş İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız

FİKRİ NE İSE ZİKRİ DE O

İstanbul ve İstanbullu tarihin en vasat belediyeciliğinden kurtulmak için gün sayarken, geçtiğimiz günlerde mitingde açıklamalarda bulunan CHP'li İmamoğlu'nun sözleri yeniden gündem oldu.

"İHMAL VE İHANETLE KİRLENMİŞ İSTANBUL SEVGİMİZİ KOPYALAYAMAZSINIZ"

Konuşmasında kirli bilinçaltını dışa vuran Ekrem İmamoğlu "İhmal ve ihanetle kirlenmiş İstanbul sevgimizi kopyalayamazsınız" ifadelerini kullanmıştı.