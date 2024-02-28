Murat Kurum İstanbul'un her sokağında her caddesinde! CHP'li İBB'ye net tepki: 1 Nisan'da israfların hesabını bir bir soracağız
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, hizmet için vatandaşla el ele gönül gölüne projelerini tanıtmaya devam ediyor. Kurum, Arnavutköy Meydanı'ndaki mitingde, kararını veren meydanların tıpkı 28 Mayıs'ta olduğu 31 Mart zaferlerini müjdelediğini dile getirdi. Kurum, İBB'nin mevcut yönetimini eleştirerek, "İstanbul'a 1 litre su kaynağı getirmedikleri gibi güzel İSKİ'mizi borç batağına sürüklediler. Onlar ne yaparsa yapsın biz 1 Nisan'da Arnavutköy'ümüzle birlikte Saraçhane'ye gideceğiz, önce bayramımızı yaşayacağız, ardından yaptıkları israfların, harcamaların bir bir hesabını soracağız." dedi. Öte yandan Kurum, Sarıyer sahilinde olta balıkçılarını ziyaret edip onlarla sohbet etti.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, Arnavutköy Meydanı'ndaki mitingde, kararını veren meydanların tıpkı 28 Mayıs'ta olduğu 31 Mart zaferlerini müjdelediğini söyledi.
İstanbul'un iş bilmez ellerde ehliyetsizliğin kurbanı olduğunu belirten Kurum, "Oysaki Fatih'in emaneti gözümüzün nuru İstanbul'umuz nazlıdır. İstanbul'umuz, yarı zamanlı belediye başkanlığını asla kabul etmez. Biz gerçek belediyeciliğin neferleriyiz. Sizin emrinizdeyiz, her zaman hizmetinizde olacağız." diye konuştu.
Kurum, 1 Nisan'da, 5 yıldır yüzü gülmeyen İstanbulluların yüzünü güldürmek için geleceklerini vurgulayarak, "1 Nisan gelecek, dertler bitecek. 1 Nisan gelecek, yüzler gülecek. 1 Nisan gelecek, İstanbul yeniden dirilecek." ifadelerini kullandı.
31 Mart seçiminin iki zihniyet arasında gerçekleşeceğinin altını çizen Kurum, şöyle devam etti:
"Bu seçimde ya kentsel dönüşümü ya da riskli evlerde güvensiz bir yaşamı seçeceğiz. Bu seçimde ya asrın felaketinde 3 ayda 180 bin konutun temelini atanları seçeceğiz ya da 5 yılda 5 bin konut bile dönüştüremeyenleri seçeceğiz. Bu seçimde ya bizim gibi İstanbul'a her alanda 350 milyar lira yatırım yapanları seçeceğiz ya da milletin kaynaklarını çarçur edenleri seçeceğiz. Bu seçimde ya o yeni metrolarla trafik çilesini bitirecek kadroları seçeceğiz ya da trafik çilesini 5 yılda 2 kat artıranları seçeceğiz."
"MİLLETİMİZ İSTANBUL'U İSRAFA, FELAKETE, BORCA SÜRÜKLEYENLERE FIRSAT VERMEYECEKTİR"
Kurum, hiçbir zaman kirli pazarlıkların, iftiraların, dedikoduların tarafında olmayacaklarını, hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacaklarını kaydetti.
Hiçbir zaman sözünü yiyenlerin tarafında olmayacaklarını vurgulayan Kurum, "Biz hep sözünü tutanların tarafında olacağız. Dün nasıl 81 ilimize ve İstanbul'umuza hizmet ettiysek, Allah'ın izniyle 1 Nisan'dan sonra da bu şehre hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.
Kurum, İstanbul'un artık alarm verdiğini, İstanbulluların ihmalkarlığa dayanacak gücü, tahammülü kalmadığını dile getirerek, "Milletimiz İstanbul'u israfa, felakete, borca sürükleyenlere fırsat vermeyecektir. Sizleri CHP'nin insafına, belediyecilik anlayışına asla terk etmeyeceğiz. Bu 30 gün çok çalışacağız, herkese gideceğiz, herkesi kucaklayacağız.
31 Mart akşamı öyle bir çalışalım ki Aybüke öğretmenin, Eren Bülbül'ün, şehitlerimizin, gazilerimizin annesi sevinsin. O kirli pazarlık yapanlara, masa arkası ittifak yapanlara, masa arkasında her türlü siyasi senaryo üzerinden tezgah kuranlara hep birlikte cevap verelim." diye konuştu.
Vezneciler-Sultangazi-Arnavutköy raylı sistem hattını Arnavutköy'e kazandıracaklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:
"Vezneciler-Sultangazi-Arnavutköy hattını Fenertepe İstasyonuyla entegre edip Halkalı-Başakşehir-Arnavutköy-İstanbul Havalimanı hattıyla birleştireceğiz. Böylece Arnavutköy'den hem Marmaray'a hem de Topkapı'ya kadar raylı sistem üzerinden rahatla huzurlu yolculuk yapabileceksiniz. Biz onlar gibi öyle temel atıp, panoları çekip, panoların üzerine reklamları yapıp, o reklamların arkasında iş yapmayanlardan değiliz. 1 Nisan'da İETT hatlarının güzergah ve sefer sayılarını hızlıca arttırıyoruz. Arnavutköy'ümüzün derelerini tamamen ıslah edeceğiz. Yağmurda Arnavutköy'ü sel basmayacak."
"İSKİ'MİZİ BORÇ BATAĞINA SÜRÜKLEDİLER"
Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İSKİ'nin Arnavutköy'e hiçbir yatırım yapmadığını söyledi.
İSKİ'nin elektrik parasını ödeyemez hale geldiğini kaydeden Kurum, "İstanbul'a 1 litre su kaynağı getirmedikleri gibi güzel İSKİ'mizi borç batağına sürüklediler. Onlar ne yaparsa yapsın biz 1 Nisan'da Arnavutköy'ümüzle birlikte Saraçhane'ye gideceğiz, önce bayramımızı yapacağız, ardından yaptıkları israfların, harcamaların bir bir hesabını soracağız. Öyle kolay kurtarmak yok. Sen İstanbul'un kaynaklarını İstanbul'a, Arnavutköy'e harcamayacaksın, 'İsrafı bitirdik' deyip, 175 milyon lira sadece reklamlara, panolara harcayacaksın, iki günlük konsere 550 milyon lira harcayacaksın ve ondan sonra 'Ben israfı bitirdim...' Buna kim inanır ya." değerlendirmesinde bulundu.
Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Marmara belediyelerinin hepsini birleştirdik, müsilajı temizlemek için gece gündüz çalıştık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bütün Marmara ile protokol yaptık. Bu müsilajı bir daha görmek istemiyorsak eğer hızlı şekilde arıtma tesislerini yapmamız, ön arıtma olanları da ileri biyolojik arıtmaya taşımamız lazım." dedi.
Sarıyer sahilinde olta balıkçılarını ziyaret edip onlarla sohbet eden Kurum, burada yaptığı konuşmada, mevcut İBB yönetiminin Marmara Denizi'nin temizlenmesi için imzalanan protokole uymadığını söyledi.
Müsilajla mücadele için Marmara Denizi genelinde seferberlik ilan ettiklerini belirten Kurum, "Marmara belediyelerinin hepsini birleştirdik, müsilajı temizlemek için gece gündüz çalıştık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bütün Marmara ile protokol yaptık. Bu müsilajı bir daha görmek istemiyorsak eğer hızlı şekilde arıtma tesislerini yapmamız, ön arıtma olanları da ileri biyolojik arıtmaya taşımamız lazım." diye konuştu.
Kurum, Marmara Denizi'ndeki canlıların nefes alamadığını ve biyoçeşitliliğin kaybolduğunu dile getirerek, "Müdahale etmezsek daha vahim sonuçlara gideceğini de bilim insanları söylüyor. Maalesef İBB yönetimi protokol imzalamasına rağmen bir adım atmadı. Atmadıkları yetmiyormuş gibi temel atmama töreni yaparak tarihe geçtiler. O temel atmama töreni Marmara'nın kirliliğine katkı sağladı." ifadelerini kullandı.
"HEM OLTA BALIKÇILIĞI İÇİN HEM MARMARA'MIZ İÇİN OMUZ OMUZA ÇALIŞACAĞIZ"
Göreve gelir gelmez Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı'nı temizlemek için çalışacaklarını dile getiren Kurum, buraların eskisinden daha güzel olacağını kaydetti.
Kurum, İstanbullularla hep birlikte çalışacaklarına dikkati çekerek, "Şu güzellikleri doyasıya yaşayabilmemiz için çalışmamız, temiz tutmamız lazım. İnşallah, bunu 1 Nisan sabahı Sarıyer'de Hüseyin (Coşkun) Başkan ile yapacağız. Büyükşehir'le buraya her türlü desteği vereceğiz. Hem olta balıkçılığı için hem Marmara'mız için omuz omuza çalışacağız." dedi.
Olta balıkçıları için kabinler yapılacağını anlatan Kurum, balıkçıların malzemelerini buraya koyabileceğini söyledi.
Murat Kurum, "Bu büyük bir ihtiyaç, bu talep bize çok geldi. İnşallah 1 Nisan'dan sonra beraber yapacağız." diye konuştu.
Bu sırada oltayla balık tutan bir balıkçı ise "Sizi tebrik edeceğiz, İstanbul'u gerektiği şekilde sizinle yöneteceğiz. Arkanızdayız, yanınızdayız." ifadelerini kullandı.
Murat Kurum, daha sonra balık tutan diğer vatandaşlarla bir süre sohbet etti.
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