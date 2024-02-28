Murat Kurum İstanbul’un her sokağında her caddesinde! CHP’li İBB’ye net tepki: 1 Nisan’da israfların hesabını bir bir soracağız

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, "Marmara belediyelerinin hepsini birleştirdik, müsilajı temizlemek için gece gündüz çalıştık. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak bütün Marmara ile protokol yaptık. Bu müsilajı bir daha görmek istemiyorsak eğer hızlı şekilde arıtma tesislerini yapmamız, ön arıtma olanları da ileri biyolojik arıtmaya taşımamız lazım." dedi.

Sarıyer sahilinde olta balıkçılarını ziyaret edip onlarla sohbet eden Kurum, burada yaptığı konuşmada, mevcut İBB yönetiminin Marmara Denizi'nin temizlenmesi için imzalanan protokole uymadığını söyledi.