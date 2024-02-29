Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum’dan İmamoğlu’na sert yanıt! "Kopya çekmek istiyorsa gelsin buraya baksın"
2019 yılında göreve geldiği günden itibaren vaatlerinin aksine yapılan projeleri de engelleme ve durdurma yolunu seçen Ekrem İmamoğlu algı ve operasyonlarına devam ediyor. Hatırlanacağı üzere AK Parti döneminde yapımına başlanan Sancaktepe-Yenidoğan metro hattı CHP'li İBB tarafından beton dökülerek kapatılmıştı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'da yaptığı konuşmasında Murat Kurum hakkında, "Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattımızın da ihalesinin bile yapıldığından haberi yok. Onu bile kendi projesi olarak, yine acemi aday İstanbullulara açıklamış." demişti. Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu’nun 'Kopya vaat iddiaları' konusundaki soruya, "Kopya karşıdan çekilir. İstanbul’da şöyle geriye dönüp baktığınızda kopya çekilecek bir iş yok.10 metro ihalesinin 3'ünü iptal ettirdiler, yapmadılar. Var olan metro hattının temeline, şaftına hafriyat döktüler. Geçmişte kopya çekilecek bir iş yok. Kopya çekmek istiyorsa gelsin buraya baksın. Bu şehir nasıl yapılmış, nasıl inşa edilmiş baksın." yanıtını verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu göreve geldiği günden itibaren elle tutulur bir projeye imza atmadı.
CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Bayrampaşa'da yaptığı konuşmasında Murat Kurum hakkında "Eyüpsultan-Bayrampaşa tramvay hattımız, şimdiden hayırlı olsun. Ama komik olan ne biliyor musunuz? Kadıköy-Üsküdar-Maltepe hattında olduğu gibi, bu hattımızın da ihalesinin bile yapıldığından haberi yok. Onu bile kendi projesi olarak, yine acemi aday İstanbullulara açıklamış. Varsın açıklasın. " demişti.
İmamoğlu'nun bu sözlerine seçim çalışmaları kapsamında bulunduğu Başakşehir'de yanıt veren Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum, "Kopya karşıdan çekilir. İstanbul'da şöyle geriye dönüp baktığınızda kopya çekilecek bir iş yok.10 metro ihalesinin 3'ünü iptal ettirdiler, yapmadılar. Var olan metro hattının temeline, şaftına hafriyat döktüler. Geçmişte kopya çekilecek bir iş yok. Kopya çekmek istiyorsa gelsin buraya baksın. Bu şehir nasıl yapılmış, nasıl inşa edilmiş baksın. Ekrem beyi kendi kendine bırakıyoruz" yanıtını verdi.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, Başakşehir Üniversiteler Tanıtım ve Eğitim Fuarı sonrasında açıklamalarda bulundu. Kurum, "Burası 1994'te Sayın Cumhurbaşkanımızın Başakşehir'de Başak Konutlarıyla başlattığı ondan sonra tüm Türkiye'ye dalga dalga büyüttüğümüz toplu konut uygulamalarının ilk başladığı alanlardan bir tanesi. Şehir meydanıyla, camisiyle, belediye binasıyla, okuluyla, 300 dönüm yeşil alanıyla, Millet Bahçesiyle örnek bir şehircilik modeli. Bizim burada sadece bir sitede yaptığımız, İBB'nin 5 yılda yaptığından daha fazla. Burada bugüne kadar 100 bine aşkın konut gerçekleştirdik. Buradaki ihyanın yapılmasında bizim alın terimiz, emeğimiz var. Bize 'Bu işleri nasıl yapacaksın?' diye soran anlayışa gelip şöyle bir Başakşehir'i gezmesini tavsiye ediyoruz. Burada bu hizmetler milletinizle el ele verdiğinizde, milletimiz için dertlendiğinizde nasıl yapılırmış gelip görsünler. Biz 650 bin konut yapacağız, depremle ilgili dönüştüreceğiz. Bugün de burada çocuklarımızla biraradaydık. Çocuklarımız üniversitelerinde daha iyi okusun diye bu çabayı gösterirken 650 bin konut yapacağımızı ifade ettiğimizde, bu konutların yapılmaması gerektiğini düşünen bir anlayış var. Biz Başakşehirimizdeki bu örnek yapılaşma modelini 39 ilçemize yaygınlaştıracağız. Buradaki camilerimizi, meydanlarımızı, okullarımızı nasıl yaptıysak İstanbul'un her ilçesinde de bu projeleri gerçekleştiren tarafta olacağız. Bu meydanın hemen altında İstanbul Havalimanı'na ve Marmaray'a bağlanan bir metro hattımız var. Biz bir işi tasarlarken yeşil alanıyla, metrosuyla, ulaşım ağlarıyla birlikte tasarladık. Bu projelerimiz de teker teker hayata geçiyor. Bütün İstanbul'un örnek gösterdiği bir şehircilik modeli, bir şehircilik altyapısı Başakşehirimizde var. İnşallah bunu İstanbul'un bütün ilçelerine yaygınlaştıracağız" dedi.
Ekrem İmamoğlu'nun vaatlerini kopyaladığı iddialarıyla ilgili soru üzerine Kurum, "Kopya karşıdan çekilir. Kopyayı bir kağıda yazarsınız, oradan çekersiniz. Lisedeyken küçük kağıtlara yazardık. Oradan kopya çekiyorduk. İstanbul'da şöyle geriye dönüp baktığınızda kopya çekilecek bir iş yok.10 metro ihalesinin 3'ünü iptal ettirdiler, yapmadılar. Var olan metro hattının temeline, şaftına hafriyat döktüler. Geçmişte kopya çekilecek bir iş yok. Kopya çekmek istiyorsa gelsin buraya baksın. Bu şehir nasıl yapılmış, nasıl inşa edilmiş baksın. Söyleyecekleri bir iş, söyleyecekleri bir eser olmadığı için hep gündemi nasıl değiştiririm anlayışıyla algı ve gündem değiştirme çabalarını biz 5 yıldır gördük. Ekrem beyi kendi kendine bırakıyoruz. Kendisiyle uğraşan, kendisiyle mücadele eden ve rakibinin de kendisi olduğunu düşündüğüm bir belediye başkan adayımız. O yüzden biz kendi işimize bakacağız. Ona da kendi alanında başarılar diliyoruz" yanıtını verdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'da o ilçeler için saat verildi! Hazırlıklı olun! Arnavutköy, Esenler, Beşiktaş, Bağcılar 1 Mart'tan itibaren...
- EKPSS-2024 başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? EKPSS başvuru ücreti ne kadar? Geç başvurular hangi tarihte?
- KPSS 2024/5 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yerleştirmeleri nasıl yapılacak?
- ABD Merkez Bankası mart faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olacak, hangi tarihte açıklanacak?
- Yanaklarından kilo veremeyenlere reçete çıktı! Bu hataları sakın yapmayın!
- Okullarda 2. dönem sınavları ne zaman? 2023-2024 MEB ortak sınav tarihleri belli oldu mu?
- Temizlik hastaları bile bilmiyor! Ev hanımlarının gizli sırrı çıktı! Meğer yanlış yapıyormuşuz
- TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2024 şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?
- Mazot Gübre Desteği Son Durum | Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı ödemeler ne kadar, kaç TL oldu?
- Kedilerde FIP (Corona Virüs) hastalığı nedir, belirtileri neler? Tedavisi var mı? Kedilerde FCov bulaşıcı mı, nasıl bulaşır?
- Gençlik fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı! Görünce inanamayacaksınız! Atatürk, Enver Paşa, II. Abdülhamid...
- Emekliye maaşını katlayacak reçete geldi! Yeni zam formüleri oluştu! 10.000 TL alan SSK, Bağ-Kur'luya en az...