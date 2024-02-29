Cumhur ittifakı İstanbul’da sahada! Şile Belediye Başkan Adayı projelerini A Haber’e anlattı

Cumhur İttifakı Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı

"Yaklaşık 5 yıldır Belediye Başkanı olarak görev yapıyoruz ve ülke olarak ve dünya olarak zor bir süreci geride bıraktık. Bütün bu zorluklara rağmen birçok yatırım ve vatandaşlarımıza hizmet ettik. Yeni dönemde de milletimiz takdir ederse 5 yıllık bu projelerimizi vatandaşlarımızla paylaşacağız."

"5 yılda zor şartlara göğüs gerdik. Dolayısıyla bütün bu zorluklara rağmen bunların arkasına sığınmadık ve ekonomimizi ve bütçemizi büyüttük. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz dedi bizde Şile'nin Yüzyılını inşa ediyoruz. Bu 5 yıl içerisinde Şile'ye Belediye Hizmet Binasını inşa ettik ve çok kısa bir süre sonra açılışını gerçekleştireceğiz. Kamusal anlamda idari binalarında inşası yapılıyor ve çok kısa zaman içerisinde onlarında açılışı yapılacak. Gençlik Merkezi ve kütüphane projelerimizde kısa süre içerisinde gençlerimize açılacak. Dolayısı ile bu anlattıklarımdan çok daha fazlası var."