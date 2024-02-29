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Cumhur ittifakı İstanbul’da sahada! Şile Belediye Başkan Adayı projelerini A Haber’e anlattı

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Giriş Tarihi: 29.02.2024 Güncelleme Tarihi: 29.02.2024
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Cumhur ittifakı İstanbul’da sahada! Şile Belediye Başkan Adayı projelerini A Haber’e anlattı

Cumhur İttifakı AK Parti Şile Başkanı ve aynı zamanda Başkan Adayı İlhan Ocaklı, seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Peki ilçe için vizyon projeleri neler olacak? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı projelerini A Haber’e anlattı.

Cumhur ittifakı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şile Belediye Başkanı ve aynı zamanda Başkan Adayı İlhan Ocaklı projelerini A Haber'e anlattı.

Cumhur İttifakı Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı

"Yaklaşık 5 yıldır Belediye Başkanı olarak görev yapıyoruz ve ülke olarak ve dünya olarak zor bir süreci geride bıraktık. Bütün bu zorluklara rağmen birçok yatırım ve vatandaşlarımıza hizmet ettik. Yeni dönemde de milletimiz takdir ederse 5 yıllık bu projelerimizi vatandaşlarımızla paylaşacağız."

"5 yılda zor şartlara göğüs gerdik. Dolayısıyla bütün bu zorluklara rağmen bunların arkasına sığınmadık ve ekonomimizi ve bütçemizi büyüttük. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz dedi bizde Şile'nin Yüzyılını inşa ediyoruz. Bu 5 yıl içerisinde Şile'ye Belediye Hizmet Binasını inşa ettik ve çok kısa bir süre sonra açılışını gerçekleştireceğiz. Kamusal anlamda idari binalarında inşası yapılıyor ve çok kısa zaman içerisinde onlarında açılışı yapılacak. Gençlik Merkezi ve kütüphane projelerimizde kısa süre içerisinde gençlerimize açılacak. Dolayısı ile bu anlattıklarımdan çok daha fazlası var."

"Altın Pusula, Altın Palmiye gibi birçok ödülü ilçemize kazandırdık. Bu ödülleri çalışıp hizmet ettiğimiz için verdiler. Bunu Şileli hemşerilerimizle beraber yaptık ve başardık."

"Yerel Yönetimler Yasası ile 62 mahallemiz var eski ifade ile 57 köy, 5 mahallemiz bulunmakta. Bizim burada köy kimliğimiz devam ediyor. Hayvancılık anlamında çiftçilerimizi ve üreticilerimizi desteklemek için hayvandan insana geçen bulaşıcı hastalıklarda ciddi destek verdik ve onların küpeleme çalışmalarını Şile Belediye olarak biz karşılıyoruz. Biz 250 bin aşı gerçekleştirdik ve yine üretimde milyonu bulan domates, salatalık, biber, kavun ve karpuz fidesi yetiştirdik ve dağıttık."

"Nasipse kaldığımız yerden bu hizmetlerin daha fazlasını gerçekleştireceğiz."

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