Cumhur ittifakı İstanbul’da sahada! Şile Belediye Başkan Adayı projelerini A Haber’e anlattı
Cumhur İttifakı AK Parti Şile Başkanı ve aynı zamanda Başkan Adayı İlhan Ocaklı, seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Peki ilçe için vizyon projeleri neler olacak? A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim’in konuğu olan Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı projelerini A Haber’e anlattı.
Cumhur ittifakı çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Şile Belediye Başkanı ve aynı zamanda Başkan Adayı İlhan Ocaklı projelerini A Haber'e anlattı.
Cumhur İttifakı Şile Belediye Başkan Adayı İlhan Ocaklı
"Yaklaşık 5 yıldır Belediye Başkanı olarak görev yapıyoruz ve ülke olarak ve dünya olarak zor bir süreci geride bıraktık. Bütün bu zorluklara rağmen birçok yatırım ve vatandaşlarımıza hizmet ettik. Yeni dönemde de milletimiz takdir ederse 5 yıllık bu projelerimizi vatandaşlarımızla paylaşacağız."
"5 yılda zor şartlara göğüs gerdik. Dolayısıyla bütün bu zorluklara rağmen bunların arkasına sığınmadık ve ekonomimizi ve bütçemizi büyüttük. Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz dedi bizde Şile'nin Yüzyılını inşa ediyoruz. Bu 5 yıl içerisinde Şile'ye Belediye Hizmet Binasını inşa ettik ve çok kısa bir süre sonra açılışını gerçekleştireceğiz. Kamusal anlamda idari binalarında inşası yapılıyor ve çok kısa zaman içerisinde onlarında açılışı yapılacak. Gençlik Merkezi ve kütüphane projelerimizde kısa süre içerisinde gençlerimize açılacak. Dolayısı ile bu anlattıklarımdan çok daha fazlası var."
"Altın Pusula, Altın Palmiye gibi birçok ödülü ilçemize kazandırdık. Bu ödülleri çalışıp hizmet ettiğimiz için verdiler. Bunu Şileli hemşerilerimizle beraber yaptık ve başardık."
"Yerel Yönetimler Yasası ile 62 mahallemiz var eski ifade ile 57 köy, 5 mahallemiz bulunmakta. Bizim burada köy kimliğimiz devam ediyor. Hayvancılık anlamında çiftçilerimizi ve üreticilerimizi desteklemek için hayvandan insana geçen bulaşıcı hastalıklarda ciddi destek verdik ve onların küpeleme çalışmalarını Şile Belediye olarak biz karşılıyoruz. Biz 250 bin aşı gerçekleştirdik ve yine üretimde milyonu bulan domates, salatalık, biber, kavun ve karpuz fidesi yetiştirdik ve dağıttık."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İstanbul'da o ilçeler için saat verildi! Hazırlıklı olun! Arnavutköy, Esenler, Beşiktaş, Bağcılar 1 Mart'tan itibaren...
- EKPSS-2024 başvuruları bitti mi, ne zaman sona erecek? EKPSS başvuru ücreti ne kadar? Geç başvurular hangi tarihte?
- KPSS 2024/5 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı yerleştirmeleri nasıl yapılacak?
- ABD Merkez Bankası mart faiz toplantısı ne zaman? FED faiz kararı ne olacak, hangi tarihte açıklanacak?
- Yanaklarından kilo veremeyenlere reçete çıktı! Bu hataları sakın yapmayın!
- Okullarda 2. dönem sınavları ne zaman? 2023-2024 MEB ortak sınav tarihleri belli oldu mu?
- Temizlik hastaları bile bilmiyor! Ev hanımlarının gizli sırrı çıktı! Meğer yanlış yapıyormuşuz
- TÜİK enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2024 şubat ayı enflasyon beklentisi ne yönde?
- Mazot Gübre Desteği Son Durum | Mazot ve gübre desteği yattı mı, ne zaman yatacak? Zamlı ödemeler ne kadar, kaç TL oldu?
- Kedilerde FIP (Corona Virüs) hastalığı nedir, belirtileri neler? Tedavisi var mı? Kedilerde FCov bulaşıcı mı, nasıl bulaşır?
- Gençlik fotoğrafları yıllar sonra ortaya çıktı! Görünce inanamayacaksınız! Atatürk, Enver Paşa, II. Abdülhamid...
- Emekliye maaşını katlayacak reçete geldi! Yeni zam formüleri oluştu! 10.000 TL alan SSK, Bağ-Kur'luya en az...