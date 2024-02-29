Özgür Özel’den LGBT sapkınlığına destek! Gay ve lezbiyen derneklerle çalışma sözü! CHP’li belediyeleri de teşvik için imza attı...

Özel'in imzaladığı maddeler şöyle:

Seçim öncesi ve sonrası gençlik örgütleri ile partimin gençlik odaklı bir yerel yönetim vizyonuna sahip olması adına ortak çalışmalar yürüteceğimi,

Bu vizyonun parti kapsamında sürdürülebilir olması adına gençlik politikalarına ilişkin gündemlere sahip olacağımı ve gençliği doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren konularda gençlik alanında uzman olan danışmanlar ile çalışmalar yürüteceğimi,

Türkiye'deki tüm gençlerin; dil, din, ırk, etnisite, millet, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve sosyoekonomik sınıf farkı gözetmeksizin, tüm evrensel insan haklarından ve siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarından bütüncül ve eksiksiz bir şekilde yararlanmalarını sağlayacağımı ve bu hakları güvence altına alacak bir yerel yönetim vizyonu ve misyonu geliştireceğimi,