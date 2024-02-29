Özgür Özel'den LGBT sapkınlığına destek! Gay ve lezbiyen derneklerle çalışma sözü! CHP'li belediyeleri de teşvik için imza attı...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel LGBT sapkınlığının Türkiye'deki en büyük destekçilerinden olan ve ABD ile AB tarafından fonlanan Gençlik Örgütleri Forumu üyelerini TBMM'de ağırlayarak Gençlik Hakları Sözleşmesi’ni imzaladı. Sözleşmede gey ve lezbiyen derneklerle çalışma sözü veren Özel, CHP'li belediyeleri de bu alanda çalışmalar yapmaya teşvik edeceğine yönelik imza attı. İşte detaylar...
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, LGBT destekçisi Gençlik Örgütleri Forumu'nu (GoFor) Ulusal Gençlik Konseyi üyelerini mecliste ağırladı ve Gençlik Hakları Sözleşmesi'ni imzaladı.
LGBT'CİLERE TEŞVİK İMZASI
Buna göre Özel, CHP adaylarını sözleşmeyi imzalamaya teşvik edeceğini ifade ederek gençlik politikalarına dair 57 üye örgütüyle birlikte GoFor ile çalışma sözü verdi.
GEY LEZBİYEN DERNEKLERLE ÇALIŞMA SÖZÜ
Özgür Özel'in birlikte çalışma sözü verdiği 57 üye içinde Türkiye'nin ilk gey lezbiyen örgütü olmakla övünen Kaos Gey Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği (KaosGL) ve Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği de yer alıyor.
ABD VE AVRUPA TARAFINDAN FONLANIYOR
GoFor, ABD Büyükelçiliği ile Avrupa merkezli kurum kuruluşlar tarafından fonlanıyor.
Özel'in imzaladığı maddeler şöyle:
Seçim öncesi ve sonrası gençlik örgütleri ile partimin gençlik odaklı bir yerel yönetim vizyonuna sahip olması adına ortak çalışmalar yürüteceğimi,
Bu vizyonun parti kapsamında sürdürülebilir olması adına gençlik politikalarına ilişkin gündemlere sahip olacağımı ve gençliği doğrudan ya da dolaylı olarak ilgilendiren konularda gençlik alanında uzman olan danışmanlar ile çalışmalar yürüteceğimi,
Türkiye'deki tüm gençlerin; dil, din, ırk, etnisite, millet, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve sosyoekonomik sınıf farkı gözetmeksizin, tüm evrensel insan haklarından ve siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel haklarından bütüncül ve eksiksiz bir şekilde yararlanmalarını sağlayacağımı ve bu hakları güvence altına alacak bir yerel yönetim vizyonu ve misyonu geliştireceğimi,
Bu hakların etkili, kapsayıcı ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak adına partimizden seçilmişlerle/seçileceklerle gençlerin yerel karar alma mekanizmalarına doğrudan dahiliyeti için stratejiler geliştireceğimi,
Partimiz yönetiminde olan/olacak il ve ilçelerin; partimizden seçilmiş/seçilecekler, gençler ve gençlik örgütleriyle beraber stratejik planının oluşturulmasını sağlayacağımı ve gençler ve gençlik örgütlerinin katılımı doğrultusunda belirlenen ihtiyaçlara göre bütçe ve hizmetler oluşturulmasını sağlayacağımı,
Bu süreçte gençlik tanımının farklı dil, din ırk, etnisite, millet, cinsiyet, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği ve sosyoekonomik sınıf gibi sosyal grupları içinde barındırması sebebiyle homojen bir kavram olmadığının farkında olarak; çalışan çalışmayan, okuyan okumayan ve ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin ihtiyaç, hak ve taleplerinin farklılık göstereceğini dikkate alacağımı ve bu bağlamda yerel gençlik gündemlerini takip ederek makro ve mikro politikalar geliştirilmesini sağlayacağımı,
Seçilmiş/seçilecek adayların kent konseylerini kurmalarına ve var olan konseyleri güçlendirmeleri için teşvikler sağlayacağımı,
Bu sözleşmeye imzacı olarak taahhüt ederim.
BU İLK VUKUATI DEĞİL
Boğaziçi Üniversitesi'nde LGBT renkleri kullanılarak hazırlanan Kabe fotoğrafının yere serildiğini gösteren görüntülerin ardından birçok siyasetçiden tepki mesajı gelirken Özgür Özel bu konuda farklı bir tutum sergilemişti.
Özel Kabe'ya yapılan saygısızlığa hiç değinmeden Boğaziçi Dayanışma adındaki sosyal medya hesabının paylaşımını alıntıladı. Boğaziçi Dayanışması paylaşımında, "Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri olarak kayyum siyasetine, LGBT+fobiye, öğrenci tutuklamalarına, anti-demokratik tüm uygulamalara karşıyız" ifadelerine yer verildi.
ÖZEL'DEN LGBT'LİLERE DESTEK
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Boğaziçi Üniversitesi LGBT hareketine de destek vereceğini şöyle açıkladı:
"Boğaziçi direnişinde günlerce terör örgütü bulamayanlar, çareyi bir cinsel yönelimi 'sapkın' ve 'suçlu' göstermekte buldu. Saray rejiminin cezaevlerinde bırakacak bir gencimiz yok. Paylaşmasam da bir görüşü, bir yaşam biçimini kimsenin şeytanlaştırmasına sessiz kalmayacağım"
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