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9 ilde organize suç örgütlerine "Kafes" operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.02.2024
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9 ilde organize suç örgütlerine Kafes operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Aydın ve Hatay merkezli 9 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen “Kafes-50" operasyonlarında 2 organize suç örgütü çökertildi. Operasyonlarda örgüt elebaşlarının da içerisinde bulunduğu 37 şüpheli yakalandı.

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