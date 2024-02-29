Başkan Erdoğan ekonomideki büyüme üzerinden muhalefeti eleştirdi: Hani öldük bittik diyordunuz?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Aydın'da düzenlenen miting programında açıklamalarda bulundu. Erdoğan devamlı darbecilerle boğuştuklarını ifade ederken "Saldırıların gerisinde emperyalistler var" dedi. Başkan Erdoğan diğer yandan Fransa'nın terör destekçisi olduğunu söylerken "Yaptıkları mağaralara teröristleri gömdük" ifadelerini kullandı. Türk ekonomisinin yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attığını söyleyen Başkan Erdoğan muhalefete tepki göstererek"Hani ekonomi kötüye gidiyordu. Hani öldük bittik diyordunuz?" dedi. İşte detaylar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Aydın'da düzenlenen miting programında açıklamalarda bulundu.
"SANDIKLARI PATLATALIM"
Bugün adı gibi Aydın, cesur efeleriyle dünyaya nam salmış Aydın'da sizlerle olmak mutluluk duyuyorum. Aydın geçtiğimiz Mayıs seçimlerinde %40 düzeyinde bir oyla yanımızda yer aldı. Bu oy oranı Aydın'la bizim gönül bağımızı ifade etmekten çok uzak. İnşallah Aydın'da 31 Mart'ta büyükşehir ve ilçelerinden güzel haberler bekliyoruz. Şu anda meydanda katılım 52 bin. Bu ne demektir. 31 Mart günü sandıkları patlatmaya hazırlanıyoruz.
Adnan Menderes ülkesine ve milletine yaptığı hizmetlerin bedelini canını dar ağacında vererek ödedi. Türkiye'nin demokrasi adımları her kargaşada ne yazık ki kesintiye uğradı. Bu defa durum farklı. Kendi iç meselelerimizle uğraşırken bizimle aynı seviyede olan ülkeler aldı başını gitti.
"AYDIN BİZE ADNAN MENDERES'İN EMANETİ"
Ülkemizin darbeler zincirinin önemli halkalarından biri de 28 Şubat postmodern darbesiydi. Ülkemiz demokrasi tarihinin utanç verici sayfalarından biridir. Aydın bize Adnan Menderes'in emanetidir. Menderes'i hoyratça başbakanlık koltuğundan indirip dar ağacına gönderen zihniyet 28 Şubat darbesinde daha incelikli metotlar kullandı. Kılık kıyafetinden dolayı kadınların okuma ve çalışma haklarının gasp edildiği, sermayenin renklere bölünerek baskı altına alındığı, bazı medya organlarının darbe bülteni gibi yayınlar yaptığı özgürlük namına ne kadar değer varsa hepsinin çiğnendiği o karanlık günleri unutmadık, unutmayacağız. Biz e kendi siyasetimizde darbecilerle sık sık yüz yüze geldik.
"SİLAH ÇEKTİLER KAN DÖKTÜLER"
İBB Başkanlığı görevinden daha süremiz dolmadan darbecilere selam duran hukukçuların kararlarıyla görevimizden uzak tutuldum. Cumhuriyetimize milli iradeye, demokrasimize kast eden tuzaklarla daha nice sinsi senaryolarla karşılaştık. Ardından uyduruk gazete kupürleriyle partimizi kapatmaya çalıştılar. Gezi olaylarıyla sokakları karıştırmaya çalıştılar. FETÖ'nün darbe girişimiyle milli iradeyi esir almaya çalıştılar. 15 Temmuz darbe girişimiyle milletimize silah çektiler, kan döktüler.
"FRANSA TERÖRÜN BAŞ DESTEKÇİSİ OLDU"
Türkiye'yi istedikleri gibi yönetmek isteyen emperyalist güçlerin olduğunu biliyoruz. Biz içerideki maşalarla mücadele ederken asıl kavgayı bunlara karşı verdik. Cudi'de, Gabar'da verdik. Bunları mağaralara gömdük. Ve terk ettiler. Gittiler. Bakıyorsunuz bir taraftan Fransızların çimento ürünü Türkiye'ye geldi ve bunlar mağaraları yaktılar. Kime teröristlere. Fransa ne yazık ki terörün adeta baş destekçisi oldu. Baş edemedi. Biz ne yaptık? Kuzey Suriye'deki bütün barınaklarını gömdük.
TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL
Kovid ve Rusya- Ukrayna savaşı olmasa daha neler yapardı kim bilir. En büyük başarımızın ülkemizi demokrasi ve kalkınma rotasında tutmak olmuştur. Ülkemizi yeniden darbe iklimine sokma hevesiyle yanıp tutuşanlar olduğunu biliyoruz ama artık işleri daha zor. Türkiye artık eski Türkiye değil. Artık bambaşka bir Türkiye var, bambaşka bir devlet var. Bu millet bir daha rahmetli Menderes'in ardından olduğu gibi gözyaşı dökmeyecektir. Bu miilet bir daha hiçbir sinsi girişimin tekerrürüne izin vermeyecektir.
AYDIN'DAN HEPSİNİ İKAZ EDİYORUM
Sağda solda kendi kendilerine gelin güvey olan varsa, Aydın'dan hepsini ikaz ediyorum. Hayalinizde 27 Mayıs, 12 Mart, 12 Eylül, 28 Şubat gibi bir darbe veya cunta girişimi varsa, karşılaşacakları gerçek en hafif tabirle 15 Temmuz olacaktır. Bugün de çözmemiz gereken sıkıntılar var. Bunları milli irade hırsızlarının, demokrasi hazımsızlarının eline teslim ederek değil, daha çok mücadele vererek, daha çok alınteri dökerek çözeceğiz. Çalışarak, üreterek, alınteri dökerek, tehditlere direnerek büyütmeyi sizlere taahhüt ediyoruz.
TÜRKİYE EKONOMİSİ ÇOK ÖNEMLİ BİR BAŞARIYA İMZA ATTI
Büyüme rakamları oldukça iyi geldi. Türkiye ekonomisi yüzde 4,5 büyüyerek çok önemli bir başarıya imza attı. Hani ekonomi kötüye gidiyordu. İşte buyrun... Ekonomi üst üste 14 çeyrek büyüdü. Bu oranla AB ülkeleri arasında en çok büyüyen ülke olduk. Milli hasılamız ilk kez bir trilyon dolar sınırının üzerine çıktı. Hani muhalefet öldük, bittik diyordunuz... Ne oldu?
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