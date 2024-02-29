Başkan Erdoğan ekonomideki büyüme üzerinden muhalefeti eleştirdi: Hani öldük bittik diyordunuz?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan partisinin Aydın'da düzenlenen miting programında açıklamalarda bulundu.

"SANDIKLARI PATLATALIM"

Bugün adı gibi Aydın, cesur efeleriyle dünyaya nam salmış Aydın'da sizlerle olmak mutluluk duyuyorum. Aydın geçtiğimiz Mayıs seçimlerinde %40 düzeyinde bir oyla yanımızda yer aldı. Bu oy oranı Aydın'la bizim gönül bağımızı ifade etmekten çok uzak. İnşallah Aydın'da 31 Mart'ta büyükşehir ve ilçelerinden güzel haberler bekliyoruz. Şu anda meydanda katılım 52 bin. Bu ne demektir. 31 Mart günü sandıkları patlatmaya hazırlanıyoruz.

Adnan Menderes ülkesine ve milletine yaptığı hizmetlerin bedelini canını dar ağacında vererek ödedi. Türkiye'nin demokrasi adımları her kargaşada ne yazık ki kesintiye uğradı. Bu defa durum farklı. Kendi iç meselelerimizle uğraşırken bizimle aynı seviyede olan ülkeler aldı başını gitti.

"AYDIN BİZE ADNAN MENDERES'İN EMANETİ"

Ülkemizin darbeler zincirinin önemli halkalarından biri de 28 Şubat postmodern darbesiydi. Ülkemiz demokrasi tarihinin utanç verici sayfalarından biridir. Aydın bize Adnan Menderes'in emanetidir. Menderes'i hoyratça başbakanlık koltuğundan indirip dar ağacına gönderen zihniyet 28 Şubat darbesinde daha incelikli metotlar kullandı. Kılık kıyafetinden dolayı kadınların okuma ve çalışma haklarının gasp edildiği, sermayenin renklere bölünerek baskı altına alındığı, bazı medya organlarının darbe bülteni gibi yayınlar yaptığı özgürlük namına ne kadar değer varsa hepsinin çiğnendiği o karanlık günleri unutmadık, unutmayacağız. Biz e kendi siyasetimizde darbecilerle sık sık yüz yüze geldik.