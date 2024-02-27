CHP’de 1 Nisan’da büyük bomba patlayacak! Kemal Kılıçdaroğlu’ndan geri dönüş hazırlığı! İmamoğlu o ismi genel başkan yapacak...

İMAMOĞLU O İSMİ BAŞKAN YAPMAYA ÇALIŞACAK

Parti o kadar dağıldı ki Özgür Özel o kadar başarısızız ki. Eğer Ekrem İmamoğlu kalırsa Gökhan Günaydın'ı genel başkan yapacak ve Özel'i oradan alacak.