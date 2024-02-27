CHP'de 1 Nisan'da büyük bomba patlayacak! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geri dönüş hazırlığı! İmamoğlu o ismi genel başkan yapacak...
CHP'de yerel seçimler öncesi iç hesaplaşma ve kaos tavan yaparken 31 Mart gecesi yaşanacak bir mağlubiyet durumunda parti içinde büyük bir karışıklık bekleniyor. Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu 1 Nisan'da kurultay kararı için kolları sıvarken, Özgür Özel koltuğunu korumanın peşine düştü. CHP fondaşı Enver Aysever bomba bir kulis bilgisi paylaşırken Kılıçdaroğlu'nun şimdiden kurultay için imza toplamaya başladığını belirtti. Aysever "Kemal Bey genel başkanlığa dönecek gibi görünüyor." derken, İmamoğlu hakkında da flaş bir iddia ortaya attı. İşte detaylar...
İMAMOĞLU'NU ORTAK ETMEME ÇABASI
Özellikle Ekrem İmamoğlu desteğiyle Kemal Kılıçdaroğlu'nu devirerek koltuğu kapan Özgür Özel, tavşan adaylığı sonrası yönetimine Ekrem İmamoğlu'nu ortak etmemek adına çaba gösteriyor.
BAŞARISIZLIK GELİRSE ORTALIK KARIŞACAK
Ancak diğer yandan CHP'de Özgür Özel hakimiyet kurmaya çalışsa da olası başarısızlık durumunda partide işler iyice karışacak. Nitekim İmamoğlu ve medyası daha şimdiden harekete geçerken İmamoğlu'nun atacağı adımlara yönelik sinyaller de gelmeye başladı.
İMAMOĞLU PARTİ Mİ KURACAK?
İmamoğlu özellikle medyası üzerinden Özel'e olası başarısızlık durumuna yönelik baskı kurmaya çalışırken CHP yandaşı olan Enver Aysever yaptığı açıklamada "Eğer Ekrem İmamoğlu İstanbul'da tahmin ettiği neticeyi alamazsa ve kurultayı kaybederse kendisine parti kuracak." ifadelerini kullanarak Özel'e mesaj gönderdi.
CHP'DE 1 NİSAN'DA KIYAMET KOPACAK
Özel'in uğraşması gereken isimler arasında sadece Ekrem İmamoğlu yer almıyor. Kemal Kılıçdaroğlu da Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği Özel'e kaybettiği koltuğunu geri almanın peşine düşerken 1 Nisan'a özel hazırlıklarını sürdürüyor.
KILIÇDAROĞLU DA HAZIRLIKLARA BAŞLADI
Seçimlerdeki sonuca göre partinin 1 Nisan'da kurultay kararı almasının yüksek ihtimal dahilinde olduğuna inanan Kılıçdaroğlu ekibi tempoyu arttırdı.
Kılıçdaroğlu'nun yeniden CHP'nin başına gelip geçmeyeceği merak konusu olurken CHP yandaşı Enver Aysever yaptığı açıklamalarda bomba kulis bilgileri paylaştı.
İşte Aysever'in açıklamaları:
KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKANLIĞA DÖNECEK
Kemal Bey genel başkanlığa dönecek gibi görünüyor. Kurultay için imzalar toplandı. Bence Kemal Bey CHP genel başkanlığına dönecek.
İMAMOĞLU O İSMİ BAŞKAN YAPMAYA ÇALIŞACAK
Parti o kadar dağıldı ki Özgür Özel o kadar başarısızız ki. Eğer Ekrem İmamoğlu kalırsa Gökhan Günaydın'ı genel başkan yapacak ve Özel'i oradan alacak.
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