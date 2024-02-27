RTÜK'ten Vole kararı! Serdar Ali Çelikler'in skandal ifadeleri sonrası gündem olmuştu! 72 saat süre tanındı
Galatasaray-Antalyaspor maçı sonrası karşılaşmanın hakemleri hakkında skandal ifadeler kullanan Vole isimli Youtube kanalının yorumcusu Serdar Ali Çelikler'e tepki yağarken, platformla ilgili de RTÜK devreye girdi. RTÜK, Vole'ye lisans konusunda 72 saat süre tanındığını duyurdu.
Serdar Ali Çelikler, Galatasaray - Antalyaspor maçının ardından Vole isimli YouTube kanalında hakem Mustafa Savranlar'a ağza alınmayacak sözler sarf etmişti. Çelikler, "Sen hakem değilsin adam değilsin anana avradına sövseler duymayacaksın buyur abi akşam ben getireyim diyeceksin" demişti.
RTÜK'TEN YOUTUBE'TA YAYIN YAPAN VOLE'YE "LİSANS" UYARISI
RTÜK'ten konuyla ilgili açıklama geldi. RTÜK açıklamasında, VOLE isimli platforma lisans uyarısında bulunarak 72 saat süre tanındığını duyurdu.
Galatasaray - Antalyaspor maçının ardından Vole isimli YouTube kanalında Serdar Ali Çelikler, hakem Mustafa Savranlar'a ağza alınmayacak sözler sarf etmişti. Çelikler, "Sen hakem değilsin adam değilsin anana avradına sövseler duymayacaksın buyur abi akşam ben getireyim diyeceksin" demişti. Çelikler'in skandal sözleri tepki çekmişti.
RTÜK'ten konuyla ilgili açıklama geldi. Yapılan basın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Bu tür yayınların denetimi hususunda "YouTube" ile görüşmeler devam etmektedir.
Ayrıca, ilgili yayının kamuoyunu rahatsız etmesinden dolayı RTÜK yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetimi ve ilgili taraflarla görüşerek ikili ilişkilerle konuya müdahil olmuştur. Sayın TFF Başkanımız da benzer yayınlar konusunda oldukça hassas ve duyarlıdır.
Gelecek dönemde olası hukuki düzenlemelerin ardından sosyal medya mecralarının RTÜK'ün denetim süreçlerimize tabi olması beklenmektedir.
Öte yandan ilgili içeriğin yayınlandığı "VOLE" isimli platformun mobil cihaz uygulamasının bulunduğu, bu mecra üzerinden kataloglar halinde isteğe bağlı internet yayıncılığı yaptığı tespit edilmiştir.
Mobil uygulama üzerinden yayın yapan kuruluşların RTÜK'ten lisans almaları zorunludur. RTÜK İzleme ve Değerlendirme Dairesi ile İzin ve Tahsisler Dairesinin teknik çalışmalarının ardından mobil uygulama üzerinden izinsiz yayın yapan "VOLE", lisans alması yönünde uyarılacak ve kuruluşa 72 saat süre verilerek müracaat etmesi beklenecektir. Gereken süre içinde lisans başvurusu yapılmaması halinde ise, platforma erişim engeli için mahkeme süreçleri başlatılacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
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