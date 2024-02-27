İmamoğlu'nun eli İYİ Parti'nin içinde! Bilge Yılmaz'ın istifa iddiaları CHP medyasını sevindirdi: Kaybettirme yarışına girerseniz partiniz böyle çatlar
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP ile İYİ Parti arasındaki gerginlik yükselirken Ekrem İmamoğlu yaptığı hamlelerde Akşener'i zor durumda bırakmaya çalışıyor. Son günlerde İYİ Parti'de gelen üst düzey istifaların ardından CHP ile iletişimi savunan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın görevi bırakacağı iddia edildi. Yılmaz konuya ilişkin en geç yarına kadar detaylı bir açıklama yapacağını duyururken istifa ihtimali İmamoğlu medyasında sevinçle karşılandı. Fondaş Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya, Yılmaz üzerinden Akşener'e seslenirken "Kaybettirme yarışına girerseniz partiniz böyle çatlar" dedi. Küçükkaya'nın cümleleri esnasında yüzündeki mutluluk dikkatlerden kaçmadı. İşte detaylar...
Türkiye yerel seçimlere doğru yol alırken CHP ile İYİ Parti arasındaki gerginlik tavan yapmış durumda.
Özellikle Akşener'in Ekrem İmamoğlu'na yönelik sert eleştirileri sonrası iki parti arasında sinirler iyice gerildi.
İMAMOĞLU'NDAN OPERASYON
Ekrem İmamoğlu 'ablam' dediği Akşener'in partisine 'kurumsal operasyon' çekmekle meşgul. Üstelik bu durumu İYİ Parti lideri Meral Akşener de tasdikledi.
Akşener, "Partimize yönelik kurumsal bir operasyon olduğu ortaya çıktı" diyerek CHP ve Ekrem İmamoğlu'nu yerden yere vurdu.
AKŞENER'DEN İMAMOĞLU'NA: İSTANBUL'U YÖNETEMEZ
Sonrasında "Bizi engelleyen Saraçhane" çıkışında bulunan Akşener, Ekrem İmamoğlu ile ilgili "Eli genel merkezde, gözü başka mevkilerde olanlar bu şehri yönetemez. Sırtında ihmallerin hataların, veballerin yükünü taşıyanlar da koltuk kavgalarının bayrağını tutanlar da bu şehri yönetemez" dedi.
İMAMOĞLU İYİ PARTİ'Yİ KARIŞTIRMAYA DEVAM EDİYOR
Bir yandan da İmamoğlu, İYİ Parti'deki zaman ayarlı istifalarla Meral Akşener'i köşeye sıkıştırmayı hedefliyor.
Son günlerde İYİ Parti'de üst düzey istifalar yaşanırken CHP ile iletişimi savunan İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz'ın görevi bırakacağı iddia edildi.
"YARIN SÖYLENTİLERE YÖNELİK AÇIKLAMA YAPACAĞIM"
En geç yarın söylentilere yönelik bir açıklama yapacağını söyleyen Bilge Yılmaz "İstifa etmedim şimdilik düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Yılmaz "İstifa tartışmaları benden kaynaklanmıyor. Türkiye için endişeliyim. Yapılacak çok iş var. Her şeyi göz önünde bulunduruyorum" dedi.
İDDİALAR İMAMOĞLU MEDYASINI MUTLU ETTİ
Yılmaz CHP yandaşı KRT ve Halk TV'ye konuşurken özellikle Ekrem İmamoğlu'na verdiği destekle bilinen Halk TV sunucusu İsmail Küçükkaya İYİ Parti'de yaşanan bu ayrılık iddiasını büyük bir mutlulukla sundu.
AKŞENER'E SESLENDİLER: PARTİNİZ BÖYLE ÇATLAR
Küçükkaya ayrıca Yılmaz üzerinden Akşener'i eleştirerek "Parti çatlar. Siz düne kadar Cumhurbaşkanı adayı gösterdiğiniz İmamoğlu ve Yavaş'a kaybettirme yarışına girerseniz parti patlar. Çünkü tutarsızlık söz konusu." ifadelerini kullandı.
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