İmamoğlu’nun eli İYİ Parti’nin içinde! Bilge Yılmaz’ın istifa iddiaları CHP medyasını sevindirdi: Kaybettirme yarışına girerseniz partiniz böyle çatlar

"YARIN SÖYLENTİLERE YÖNELİK AÇIKLAMA YAPACAĞIM"

En geç yarın söylentilere yönelik bir açıklama yapacağını söyleyen Bilge Yılmaz "İstifa etmedim şimdilik düşünmüyorum" ifadelerini kullandı. Yılmaz "İstifa tartışmaları benden kaynaklanmıyor. Türkiye için endişeliyim. Yapılacak çok iş var. Her şeyi göz önünde bulunduruyorum" dedi.