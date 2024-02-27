Meral Akşener sokakta CHP'li vatandaşla tartıştı: DEM'e teşekkür ediyorsunuz bize küfrediyorsunuz!
CHP ile köprüleri atan İYİ Parti'de yerel seçim hazırlıkları sürerken Meral Akşener seçim çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Mamak'ta esnaf ziyaretlerini sürdüren Akşener sokakta bir vatandaşla tartıştı. Vatandaşın "Neden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı desteklemiyorsunuz?" sorusuna sert yanıt veren Akşener "Biz sizin için mi parti kurduk? Vermeyin kardeşim bize oy. Biz bu millet için parti kurduk. Gidip CHP'ye destek verin seçtirin." dedi. Vatandaşın verdiği yanıtlar sonrası çıkışını sürdüren Akşener "DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be!" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
İMAMOĞLU'NDAN İYİ PARTİ'YE OPERASYON
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlere hür ve müstakil girme kararını açıklamasıyla Ekrem İmamoğlu'nun 'ablası'na çektiği kurumsal operasyon iki parti arasındaki gerilimi artırmıştı.
AKŞENER: BİZİ ENGELLEYEN SARAÇHANE
Son olarak Ekrem İmamoğlu, İYİ Parti'nin afişlerine izin vermemiş, Akşener, "Bizi engellemeye çalışan Beştepe'de değil Saraçhane. Eş başkan kavgasına mecbur değiliz! Cumhuriyete savaş açana da teröre alan açana da mecbur değiliz!" diyerek hem Ekrem İmamoğlu'nu hem de CHP'yi yerden yere vurmuştu.
İMAMOĞLU: PRİMCİ AKŞENER
Tüm bu gelişmelerin ardından Ekrem İmamoğlu'nun Akşener'e primci imasında bulunması ve muhatap almadığını söylemesi eski dostların arasını dönüşü olmaya bir duruma getirdi.
SIRF OY ALMAK İÇİN TERÖR ŞAKŞAKÇILARINA…
İYİ Parti'yle ittifakın bitmesi sonrası CHP'nin DEM ile olan ilişkisine de tepki gösteren Akşener "Sırf oy almak için Cumhuriyetimizi 100 yıllık zulüm göre terör şakşakçılarına şirinlik yapma yarışındalar" dedi.
"DEM'E TEŞEKKÜR EDİP BİZE KÜFREDİYORSUNUZ"
Seçim çalışmalarını sürdüren Meral Akşener bir vatandaşın "Neden Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı desteklemiyorsunuz?" sorusuna sert yanıt verdi.
Akşener "Ayrı giriyoruz. Oy vermeyin siz de. Biz sizin için mi parti kurduk? Vermeyin kardeşim bize oy. Biz bu millet için parti kurduk. Gidip CHP'ye destek verin seçtirin." dedi.
Akşener konuşmasının devamında "DEM'e teşekkür ediyorsunuz, bize küfrediyorsunuz. Hadi be!" ifadelerini kullandı.
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