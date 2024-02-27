CHP ve DEM arasındaki kirli ittifakın perde arkası! DEM'li Sakık'tan itiraf: CHP "Destek verin ama görünmeyin" diyor
Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP ile DEM Parti arasındaki ittifak giderek güçlenirken özellikle İstanbul için yoğun bir çaba sarf ediliyor. CHP - DEM - Kandil hattında süregelen pazarlıkta düğümün ucu çözülüyor. Terörün siyasi ayağı DEM Partili Sırrı Sakık, "CHP'liler 'Gelin bize destek verin ama bizimle de hiçbir şekilde görünmeyin' diyorlar." itirafında bulundu.
CHP DEM'İN BOYUNDURUĞU ALTINDA
Kandil'in talimatı üzerine şer ittifakı, 'Kent uzlaşısı' adı altında kirli bir planın altına imza atarken, CHP Kandil'in partisi olan DEM'in boyunduruğu altına girdi.
DEM İSTEDİ CHP ADAY DEĞİŞTİRDİ
İstanbul ve Esenyurt'un merkeze alındığı kirli pazarlık hayli dikkat çekici bir hal aldı. DEM Parti istedi ve CHP Esenyurt'ta DEM Partili bir ismi aday gösterdi. Ayrıca DEM Parti İstanbul'da yarışın daha başa baş geçeceği tahmin edilen 22 ilçesinde aday göstermedi. Bu yöntemle CHP'li aday desteklenecek.
DANIŞIKLI DÖVÜŞ SÜRÜYOR
Her iki taraftan "danışıklı dövüş" olarak tabir edilen açıklamalar da gelmeyi sürdürüyor.
Son olarak terörün siyasi ayağı DEM Parti Ağrı milletvekili Sırrı Sakık, kirli pazarlıkla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Sakık, CHP'nin DEM'den destek istediğini ama bu desteğin "gizlilik" içerisinde verilmesini talep ettiğini söyledi.
DEM'Lİ SAKIK: CHP "DESTEK VERİN AMA GÖRÜNMEYİN" DİYOR
Sakık bir canlı yayında CHP yandaşı Barış Yarkadaş'a verdiği demeçte ittifakı itiraf etti ve ilginç ifadeler kullandı.
DEM'li Sakık, "2019'da da kayıtsız şartsız destek verdik. CHP sürekli bizden şunu bekliyor. Gelin bize destek verin ama bizimle de hiçbir şekilde görünmeyin diyor." şeklinde bir açıklamada bulundu.
"MASADAN KALKARSAK AKŞENER GİBİ OLURUZ"
CHP yandaşı Yarkadaş ayrıca DEM Partili isimlerle görüştüğünü ve bu isimlerin CHP ile hala ittifak masasında olduklarını söylediklerini belirtti. Yarkadaş, DEM'lilerin "Masadan kalkarsak Meral Akşener gibi oluruz" ifadesini kullandığını da sözlerine ekledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YKS-2024 geç başvuruları ne zaman başlayacak? YKS (TYT-AYT-YDT) geç başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
- Sandık Görevlisi ücretleri 2024 | Sandık görevlisi ücreti ne kadar, kaç TL? Başvurular ne zaman, nereden yapılır?
- Survivor Sema Pınar kavgası olayı nedir? Sema Aydemir diskalifiye mi oldu, elendi mi? Survivor Sema kimdir, kaç yaşında, nereli?
- SGK kaydı olanlar karar çıktı! 12 ay faizsiz krediye ek 9.000 TL ölüm yardımı! Tek yapmanız gereken...
- Torba yasa kademeleri oluştu! Maddeler listelendi: 3600 ek gösterge, mini EYT, taşerona kadro, erken emeklilik...
- ÖZDEBİR YKS-4 sonuç sorgulama | Özdebir Türkiye Geneli 4. deneme sonuçları açıklandı mı? Soru ve Cevap anahtarı yayımlandı mı?
- Tolga Savacı öldü mü, neden? Ünlü oyuncu Tolga Savacı kimdir, kaç yaşındaydı, aslen nereli? İşte hayatı ve kariyeri
- Icardi bu akşam oynayacak mı, kaç maç ceza aldı? Galatasaray-Antalyaspor maçında Icardi olacak mı?
- Emeklinin keyfini katlayacak zam! %50 artış tarihi netleşti! 10.000 TL üstü ve 25.000 TL altı maaş alan 4A-4B-4C'liye çifte ödeme...
- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12. sınıflar ve anaokuluna yeni tatil kararı! MEB duyurdu
- AÖL 2. Dönem sınav tarihi | 2023-2024 Açık Lise sınavları ne zaman, hangi tarihte?
- 20 kilo birden verdiren Deniz Seki diyeti! 80 günde yağlarınız patır patır eriyecek! İşte 36 beden olma formülü