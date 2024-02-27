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CHP ve DEM arasındaki kirli ittifakın perde arkası! DEM'li Sakık'tan itiraf: CHP "Destek verin ama görünmeyin" diyor

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Giriş Tarihi: 27.02.2024 Güncelleme Tarihi: 27.02.2024
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CHP ve DEM arasındaki kirli ittifakın perde arkası! DEM’li Sakık’tan itiraf: CHP Destek verin ama görünmeyin diyor

Yerel seçimlere sayılı günler kala CHP ile DEM Parti arasındaki ittifak giderek güçlenirken özellikle İstanbul için yoğun bir çaba sarf ediliyor. CHP - DEM - Kandil hattında süregelen pazarlıkta düğümün ucu çözülüyor. Terörün siyasi ayağı DEM Partili Sırrı Sakık, "CHP'liler 'Gelin bize destek verin ama bizimle de hiçbir şekilde görünmeyin' diyorlar." itirafında bulundu.

31 Mart Yerel Seçimlerine sayılı günler kaldı. CHP - DEM hattındaki bölücü ittifakta saflar sıkılışıyor.

CHP DEM'İN BOYUNDURUĞU ALTINDA

Kandil'in talimatı üzerine şer ittifakı, 'Kent uzlaşısı' adı altında kirli bir planın altına imza atarken, CHP Kandil'in partisi olan DEM'in boyunduruğu altına girdi.

DEM İSTEDİ CHP ADAY DEĞİŞTİRDİ

İstanbul ve Esenyurt'un merkeze alındığı kirli pazarlık hayli dikkat çekici bir hal aldı. DEM Parti istedi ve CHP Esenyurt'ta DEM Partili bir ismi aday gösterdi. Ayrıca DEM Parti İstanbul'da yarışın daha başa baş geçeceği tahmin edilen 22 ilçesinde aday göstermedi. Bu yöntemle CHP'li aday desteklenecek.

DANIŞIKLI DÖVÜŞ SÜRÜYOR

Her iki taraftan "danışıklı dövüş" olarak tabir edilen açıklamalar da gelmeyi sürdürüyor.

Son olarak terörün siyasi ayağı DEM Parti Ağrı milletvekili Sırrı Sakık, kirli pazarlıkla ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Sakık, CHP'nin DEM'den destek istediğini ama bu desteğin "gizlilik" içerisinde verilmesini talep ettiğini söyledi.

DEM'Lİ SAKIK: CHP "DESTEK VERİN AMA GÖRÜNMEYİN" DİYOR

Sakık bir canlı yayında CHP yandaşı Barış Yarkadaş'a verdiği demeçte ittifakı itiraf etti ve ilginç ifadeler kullandı.

DEM'li Sakık, "2019'da da kayıtsız şartsız destek verdik. CHP sürekli bizden şunu bekliyor. Gelin bize destek verin ama bizimle de hiçbir şekilde görünmeyin diyor." şeklinde bir açıklamada bulundu.

"MASADAN KALKARSAK AKŞENER GİBİ OLURUZ"

CHP yandaşı Yarkadaş ayrıca DEM Partili isimlerle görüştüğünü ve bu isimlerin CHP ile hala ittifak masasında olduklarını söylediklerini belirtti. Yarkadaş, DEM'lilerin "Masadan kalkarsak Meral Akşener gibi oluruz" ifadesini kullandığını da sözlerine ekledi.

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