CHP ve DEM arasındaki kirli ittifakın perde arkası! DEM'li Sakık'tan itiraf: CHP "Destek verin ama görünmeyin" diyor

DEM'Lİ SAKIK: CHP "DESTEK VERİN AMA GÖRÜNMEYİN" DİYOR

Sakık bir canlı yayında CHP yandaşı Barış Yarkadaş'a verdiği demeçte ittifakı itiraf etti ve ilginç ifadeler kullandı.

DEM'li Sakık, "2019'da da kayıtsız şartsız destek verdik. CHP sürekli bizden şunu bekliyor. Gelin bize destek verin ama bizimle de hiçbir şekilde görünmeyin diyor." şeklinde bir açıklamada bulundu.