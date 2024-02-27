CHP ile DEM arasında İstanbul ve Kocaeli’de Kandil uzlaşısı! Kirli ittifakın belgeleri ortaya çıktı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, 13 Şubat'ta parti genel merkezinde yaptığı açıklamada CHP ile Mersin'in Akdeniz ilçesinin ardından Mersin, İstanbul'un Esenyurt ilçesi ve Şanlıurfa'da CHP ile ittifak için uzlaştıklarını açıkladı. Doğan, İzmir, Adana ve İstanbul'un bazı ilçelerinde uzlaşma için görüşmelerin sürdüğünü ifade etti.